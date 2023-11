Metges Sense Fronteres demanen des de l'hospital Al Shifa de Gaza garanties per evacuar els pacients

Els professionals denuncien que franctiradors ataquen pacients i consideren la situació «inhumana»

Actualitzada 13/11/2023 a les 17:46

Membres de Metges Sense Fronteres han demanat des de l'hospital Al Shifa, el més gran de Gaza, garanties per poder evacuar els pacients. L'exèrcit israelià va atacar el cap de setmana l'equipament, que des d'aleshores està sense llum, aigua o menjar. «La gent que depèn de respiradors morirà en unes hores si continuen apagats», ha indicat un dels metges que continuen a la clínica, en unes declaracions que recull la mateixa oenagé. «Davant la porta principal hi ha molts cadàvers i pacients ferits als quals no podem entrar», ha afegit. El mateix professional ha denunciat atacs a ambulàncies i trets de franctiradors als mateixos pacients. «La situació és molt dolenta, és inhumana», ha reblat el metge.



«Estem aïllats, ningú sap res de nosaltres. No tenim connexió a internet. Ara estem parlant, però potser ho haureu d'intentar deu cops més abans que em pugueu tornar a localitzar», ha explicat el mateix metge a l'entitat.L'equip mèdic ha acceptat abandonar l'hospital si abans es garanteix l'evacuació dels pacients. Segons les xifres que aporten aquests professionals, hi ha 600 persones ingressades, de les quals 37 són nadons. També hi ha pacients que necessiten cures intensives.«Necessitem garanties que s'establirà un corredor segur, perquè hem vist com han mort algunes persones que intentaven sortir», ha afegit el mateix testimoni.