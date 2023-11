El preu de l'habitatge cau un -0,7% a Catalunya en el tercer trimestre i se situa en 2.457 euros per metre quadrat

El preu de l'habitatge ha disminuït un -0,7% a Catalunya en el tercer trimestre del 2023 en comparació amb el segon i se situa en els 2.457 euros per metre quadrat, segons ha informat aquest dilluns el Col·legi de Registradors de la Propietat. En el cas dels habitatges nous, la caiguda ha estat més significativa del -4,4% fins als 2.627 euros/m2, mentre que en els de segona mà sí que s'ha detectat un lleuger increment de preu a Catalunya del +0,4% fins als 2.426 euros per metre quadrat. Pel que fa a la compravenda d'immobles, les operacions també han retrocedit un -10,7% entre juliol i setembre a Catalunya amb un total de 21.613 operacions: un -17,7% en habitatges nous (3.339) i un -9,3% en habitatges de segona mà (18.274).



Illes Balears, la comunitat amb el preu més elevat per m2

Per comunitats autònomes, les Illes Balears és on es va registrar el preu més elevat per metre quadrat en el tercer trimestre (3.388 euros/m2), seguida de Madrid (3.272 euros/m2), País Basc (2.983 euros/m2) i Catalunya (2.457 euros/m2). En sentit oposat, els preus més baixos es van registrar a Castella-la-Manxa (853 euros/m2) i Extremadura (792 euros/m2), úniques comunitats per sota dels 1.000 euros/m2.