Capturen i seden el lleó que es va escapar d'un circ prop de Roma

Actualitzada 13/11/2023 a les 18:05

Un lleó que va ser vist deambulant pels carrers de la ciutat italiana de Ladispoli (centre) després d'escapar-se d'un circ va ser finalment capturat aquesta nit després d'«hores de gran preocupació», segons va declarar l'alcalde, Alessandro Grando. El dissabte a la tarda el regidor havia demanat des de les xarxes socials als veïns d'aquesta ciutat del litoral romà «màxima atenció» i que no sortissin de les seves cases a causa de la presència als carrers d'un lleó escapat d'un circ.De fet l'animal ja havia estat vist caminant entre les cases del Viale Mediterráneo, en el centre d'aquesta ciutat de la regió del Lacio, per a esglai dels seus veïns, que ho van gravar amb els seus telèfons. Després de localitzar el lleó en un torrent de Ladispoli, finalment, al voltant de la mitjanit, l'ajuntament va informar que havia estat «sedat i capturat» i retornat al personal del circ, desactivant l'alerta.En l'operació va participar personal de la Policia, del cos dels Carabiners (policia militaritzada), els bombers, agents locals, voluntaris i els propis treballadors del circ. El succés va suscitar el debat sobre la presència d'un circ amb animals d'aquest tipus. L'alcalde va respondre a aquells que li van criticar per això que ell no l'ha contractat, sinó que va arribar de manera autònoma, i va desitjar que aquesta anècdota serveixi per a «remoure consciències» i acabar amb l'explotació d'animals en els circs.