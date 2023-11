Brutal baralla en un partit de futbol de categoria juvenil al País Basc

Unes 100 persones entre jugadors i aficionats van participar en la batussa

Actualitzada 13/11/2023 a les 16:52

L'Indautxu condemna la violència al futbol

Un centenar de persones, entre jugadors i públic, es van enfrontar en una baralla al final del matx que van disputar dissabte passat a Vitòria el Lakua i l'Indautxu (equip de Bilbao), corresponent a la Lliga Basca juvenil de futbol.«En general l'actitud del públic dels dos equips va ser dolenta durant tot el partit, però sobretot la dels aficionats que reconec com de l'Indautxu pels seus càntics i protestes», va escriure l'àrbitre a l'acta del partit.«Només finalitzar el matx, jugadors dels dos equips procedeixen a empènyer-se i encarar-se els uns amb els altres», va explicar el col·legiat, que va descriure que «escasos segons després, cinc aficionats van saltar al terreny de joc i van començar a encarar-se» amb el porter de l'equip biscaí.Segons l'àrbitre, un d'aquests seguidors li va clavar un cop de puny en un ull al porter, cosa que va provocar que «aproximadament 50 aficionats dels dos equips saltin al terreny de joc i comenci una batalla campal d'unes 100 persones, en què participen tant jugadors com a aficionats».«Poc després, alguns treballadors del Lakua de Vitòria m'acompanyen els vestidors perquè la meva integritat física no estava segura en aquells instants», va assenyalar a l'acta el col·legiat, que va afegir que «més tard, unes sis patrulles de l'Ertzaintza i dues més de la Policia Local» van arribar al lloc dels fets i els van escortar els vestidors «per evitar mals majors».El col·legiat també recull a l'acta que al minut 94 de partit, un aficionat de l'Indautxu (posteriorment identificat com el pare d'un jugador) va començar a cridar-lo, insultar-lo i amenaçar-lo «greument i en repetides ocasions a tan sols un metre de distància del terreny de joc».«Aquesta persona es va dirigir a mi en els termes següents: 'fill de la gran puta, em cago en els teus morts, ets un casolà de merda', 't'esperaré a la sortida'...», va exposar l'àrbitre a l'acta .Per aquest motiu, el col·legiat va donar l'ordre al delegat de camp d'expulsar l'aficionat de les instal·lacions i, en col·laboració amb el delegat d'equip del Lakua, expulsar de manera «correcta» aquesta persona.Hores després del que va passar, la SD Indautxu va denunciar a través d'un comunicat l'agressió patida per un dels seus jugadors «quan es dirigia a la banqueta on hi havia tots els seus companys i components de l'expedició del club» després de la finalització del matx.Ha assenyalat que els agressors han estat «individus aliens als dos equips que van accedir al terreny de joc amb l'única finalitat de produir una baralla».«Condemnem rotundament i sense pal·liatius que aquests comportaments se segueixin produint en instal·lacions esportives, on haurien d'imperar un altre tipus d'actituds, alhora que mostrem la nostra preocupació per la normalització d'aquests incidents els últims anys», han expressat des del club bilbaí.«Ens posem a disposició de les entitats competents, amb la intenció de depurar totes les responsabilitats perquè un acte d'aquesta índole no passi desapercebut i desitgem una ràpida recuperació al nostre jugador i posem a disposició del mateix tots els recursos del club per defensar els seus drets», van apuntar.