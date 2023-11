Aquests són els dos requisits per viatjar gratis en AVE abans que acabi l'any

Els usuaris de Cercanías, Rodalies i Mitjana distància podran optar als abonaments gratuïts fins al 31 de desembre

Actualitzada 13/11/2023 a les 17:01

Qui poden optar a aquests descomptes

La nova promoció per viatjar gratis: requisits

Els qui hagin viatjat almenys dues vegades en els serveis d'AVE, Avlo o Llarga distància entre el 15 de juny i el 15 de setembre amb el codi Verano Joven.

Els qui estiguin inscrits en el programa de fidelització 'Más Renfe'.

Aquestes són les condicions dels viatges gratis

Descompte del 100% de l'import del bitllet per viatjar fins al 31 de desembre de 2023 en trens i horaris exclusivament seleccionats per a l'opció de bitllet Tria Estàndard.

Codi d'un sol ús vàlid per a un bitllet, no s'inclouen els complements.

Codi vàlid per a trens AVE / Llarga Distància, excepte Avlo, bitllets combinats i trens internacionals.

Aquest 2023, el Govern de coalició ha aprovat diverses línies d'ajudes al transport, sobretot dirigides als més joves, com ha estat el cas dels descomptes en trens i autobusos durant aquest estiu. En aquest sentit, fins al 31 de desembre, els usuaris de Cercanías, Rodalies i Mitjana distància podran optar als abonaments gratuïts.Durant l'estiu, el Govern va impulsar un descompte comocido com 'Verano Joven de Renfe' perquè les persones d'entre 18 i 30 anys poguessin viatjar en trens AVE, Avlo, Alvia, Intercity i Euromed amb descomptes del 50 al 90%. Ara, tots aquells que es van aprofitar d'aquest descompte durant els mesos d'estiu, podran viatjar gratis fins a final d'any gràcies a aquesta nova promoció de Renfe.Tots aquells viatgers joves que hagin fet ús de la promoció 'Verano Joven' entre el 15 de juny i el 15 de setembre, hauran rebut ja un codi de descompte del 100% per comprar un bitllet en els següents tres mesos. A més, si també ets client 'Más Renfe', podràs ser, igualment, beneficiari d'aquesta nova promoció. Per tant, aquests són els perfils de clients que rebran la promoció:Els joves que hagin complert les condicions del 'Verano Joven' podran viatjar gratis en el trajecte que triïn, encara que el codi només es podrà utilitzar una vegada en un únic trajecte, en qualsevol moment fins a final d'any.