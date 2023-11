Albares confirma que els primers hispanopalestins estan sortint ja de Gaza

El ministre d'Exteriors defensarà a la UE un «alto el foc humanitari» en el conflicte entre Israel i Hamàs

Actualitzada 13/11/2023 a les 10:41

El ministre espanyol d'Exteriors, José Manuel Albares, ha confirmat aquest dilluns que els primers hispanopalestins estan sortint ja de la Franja de Gaza. Així ho ha anunciat a l'arribada a la reunió de ministres europeus d'Exteriors a Brussel·les en una declaració en què ha indicat que aquests ciutadans palestins amb nacionalitat també espanyola han passat ja el primer control palestí. Albares ha apuntat que ara els queda passar el control egipci i ha confiat que ho puguin fer durant aquest dilluns. El ministre d'Exteriors ha assegurat que Israel va autoritzar ahir la sortida d'aquests ciutadans hispanopalestins, que seran traslladats a Espanya un cop hagin aconseguit arribar a Egipte a través del pas de Rafah.



D'altra banda, Albares ha dit que defensarà en la reunió amb els seus homòlegs europeus la necessitat d'un «alto el foc humanitari» en el conflicte entre Israel i Hamàs, així com la necessitat «d'avançar en la materialització de la solució dels dos estats». «Europa s'ha de mobilitzar perquè es reconegui i existeixi un estat palestí viable», ha afirmat.Per la seva banda, l'alt representant per a la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, ha posat en valor la declaració conjunta que van emetre els vint-i-set aquest cap de setmana en referència a la situació de Gaza. En línia amb el Consell Europeu celebrat a finals d'octubre, els estats membres han demanat «pauses humanitàries immediates» i l'establiment de corredors perquè el suport humanitari pugui arribar de forma segura a la població de Gaza. «L'ajuda està disponible a la frontera [al pas de Rafah] a punt d'arribar», ha reiterat.També en referència a altres punts dins l'agenda de la reunió de ministres, Borrell ha subratllat la importància que la Comissió Europea hagi recomanat obrir negociacions d'adhesió amb Ucraïna quan compleixi tots els requisits. Pel dirigent espanyol, els passos accelerats que ha fet Ucraïna «impulsaran a la resta de membres a aconseguir avenços per també obrir negociacions».