Les claus per evitar un fals descompte al Black Friday

Des de la Federació de Consumidors i Usuaris CECU, aconsellen comparar el preu d'un producte durant l'últim mes per saber que la rebaixa és real

Actualitzada 12/11/2023 a les 11:51

La festa del consum, el Black Friday, se celebra en dotze dies, el 24 de novembre, i segons les organitzacions de consumidors, és aconsellable preparar-se per evitar un descompte fals.



Confrontar els preus d'un mes

Eines per rastrejar preus

Camelcamelcamel és un rastrejador de preus gratuït, compta amb la seva pròpia web i indica a l'internauta on trobar l'article que vol a Amazon i com ha evolucionat el preu a cada botiga de la plataforma de comerç electrònic.

és un rastrejador de preus gratuït, compta amb la seva pròpia web i indica a l'internauta on trobar l'article que vol a Amazon i com ha evolucionat el preu a cada botiga de la plataforma de comerç electrònic. Keepa és una altra eina similar, que permet obtenir, a més de l'històric de preus d'un producte dins d'Amazon, crear sistemes d'alertes o veure els productes que han baixat més de preu a l'apartat d'ofertes. És una app que també es pot fer servir a través d'extensions al navegador o des de la seva web.

és una altra eina similar, que permet obtenir, a més de l'històric de preus d'un producte dins d'Amazon, crear sistemes d'alertes o veure els productes que han baixat més de preu a l'apartat d'ofertes. És una app que també es pot fer servir a través d'extensions al navegador o des de la seva web. Ideal és un comparador de preus i ofertes en línia més enllà d'Amazon. Treballa a més amb botigues com El Corte Ingles, Media Markt o Ebay i agrupa les ofertes i les ordena de menor a més preu perquè l'usuari tingui l'opció més barata en primer lloc.

és un comparador de preus i ofertes en línia més enllà d'Amazon. Treballa a més amb botigues com El Corte Ingles, Media Markt o Ebay i agrupa les ofertes i les ordena de menor a més preu perquè l'usuari tingui l'opció més barata en primer lloc. Fluctua't és una altra eina per monitoritzar preus en diferents plataformes. Funciona com una app que es pot descarregar per Android i ajuda a seguir el preu de qualsevol producte a diferents botigues internacionals.

és una altra eina per monitoritzar preus en diferents plataformes. Funciona com una app que es pot descarregar per Android i ajuda a seguir el preu de qualsevol producte a diferents botigues internacionals. Twenga compara preus entre diferents botigues internacionals.

Per saber que la rebaixa és real, cal consultar en diversos comerços físics i en línia el preu que ha tingut el que es vol adquirir durant almenys els darrers trenta dies, segons assenyala a EFE Miguel Crespo, de la Federació de Consumidors i Usuaris CECU.Quan s'ofereix un producte en promoció o rebaixat, és obligatori que figuri juntament amb aquest preu també el de referència, el menor que s'hagi aplicat sobre aquest producte a l'últim mes, o el percentatge de rebaixa.Tot i això, a la pràctica això no es respecta i la rebaixa no s'està calculant sobre el preu més barat, segons estudis realitzats per l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU).Hi ha eines que permeten saber l'evolució dels preus i, per tant, si és veritat que és el millor del mes:

Aquestes web i app han anat sorgint en els darrers temps i, segons Crespo, són opcions interessants per verificar si les empreses realment ofereixen els productes a preus més rebaixats.



Tot i això, abans de comprar, segons s'insisteix des de les organitzacions, cal tenir al cap que el millor és moderar les compres, limitar-les a productes que realment es necessitin o que serveixin per avançar les compres nadalenques.



Cinc de cada deu consumidors es posaran com a límits per gastar en aquestes dates 200 euros, mentre que dos de cada deu superaran aquesta xifra, i des de les organitzacions de consumidors aconsellen compres reflexives.