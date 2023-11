El 67% dels militants han participat a la consulta

Les bases de Junts han avalat el pacte del seu partit amb el PSOE per investir Pedro Sánchez president del govern espanyol. La formació ha sotmès a consulta dels militants el pacte tancat aquesta setmana amb els socialistes i el 86,16% dels votants hi ha donat suport, davant del 13,83% que ha votat en contra. La participació a la consulta ha estat del 67%.La votació ha estat marcada per un ciberatac que Junts va patir dissabte. Segons va informar la formació, van rebre un atac coordinat des de diferents països amb «unes 70.000 agressions planificades». Junts, però, va aclarir que el procés de votació no s'ha vist afectat. El partit va denunciar l'incidència a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.