Els Mossos reforcen les tasques de prevenció de robatoris en cooperatives d'oli davant l'augment de preu del producte

Intervenen 108 litres d'oli d'oliva d'un establiment d'alimentació de Mollerussa

Actualitzada 12/11/2023 a les 10:12

Els Mossos d'Esquadra han intensificat les tasques de prevenció de robatoris en camps d'oliveres i centres productors després que s'hagi triplicat el preu de l'oli a granel. Tot i que l'acció s'emmarca en una campanya anual, enguany ha incidit especialment als molins i cooperatives que xafen oliva de la comarca de les Garrigues i algunes zones del Segrià Sud.



Intervenció de 108 litres d'oli

D'aquesta manera, la policia recomana incrementar les mesures de seguretat, com el reforç de portes i llocs d'accés, així com la instal·lació de càmeres de videovigilància i connexions centrals d'alarma. Tot i que els Mossos no han detectat robatoris, sí que han intervingut 108 litres d'oli d'oliva sense etiqueta valorats en mil euros en un establiment agroalimentari de Mollerussa.Els consells i les recomanacions dels Mossos d'Esquadra s'emmarquen dins de les campanyes habituals de prevenció en els diferents sectors agrícoles. Enguany, s'ha fet especial incidència al sector de l'oli davant el risc de robatoris en els llocs de producció.Una de les empreses productores d'oli de les Garrigues que ha rebut l'assessorament de la policia ha estat la cooperativa Sant Isidre de les Borges Blanques. El seu president, Francesc Vilanova, ha explicat que els treballadors de la cooperativa apliquen mesures en el moment de descarregar i controlen la presència de persones externes a l'empresa.Vilanova assegura que no està «preocupat» per la situació i considera que el sistema de seguretat intern de la cooperativa és «prou correcte». Tot i això, també reconeix que cal «vigilar coses del dia a dia per millorar-les» i que «no s'han de deixar escletxes».Els Mossos d'Esquadra han intervingut 108 litres d'oli d'un comerç d'alimentació de Mollerussa després que el propietari de l'establiment no n'hagi pogut justificar la procedència. El producte estava repartit en 9 ampolles d'aigua d'un litre i mig, tres garrafes de cinc litres i tres bidons.La policia ha obert diligències i s'analitzarà el producte per comprovar que és apte pel consum humà.