Els Mossos augmenten un 400% les hores de protecció a interessos israelians a Catalunya arran de la guerra a Gaza

El Mossos d'Esquadra han dedicat un total de 3.255 hores a protegir interessos israelians a Catalunya entre el 7 i el 31 d'octubre, cosa que suposa un increment del 400% respecte el mateix mes de l'any passat, a causa de la guerra a Gaza. A més, durant l'octubre hi ha hagut un increment de 1.300 hores sobre la mitjana mensual de tot l'any en aquest àmbit. Des de principi d'any fins a l'octubre s'han destinat més de 707.095 hores en la lluita antiterrorista. El 17% de tota l'activitat policial que els Mossos d'Esquadra realitzen està destinada a la prevenció en l'àmbit terrorista.



L'actual nivell d'amenaça de 4 reforçat sobre 5 es continua mantenint davant l'actual situació. No hi ha una amenaça concreta contra Catalunya però la conjuntura internacional vigent comporta un augment de l'amenaça global que fa necessari el manteniment de mesures policials per prevenir accions terroristes.



Pel que fa a les ubicacions amb més risc de patir un atemptat, es consideren com a principals objectius els centres de culte jueu i els interessos d'Israel i la comunitat jueva, els interessos dels EUA i de França, així com els centres de culte cristians. L'activitat policial en el marc de la lluita antiterrorista es destina en aquests punts així com en indrets en els que es donin aglomeracions de persones, com ara zones comercials, nodes de transport públic o zones d'oci i restauració.



Un simulacre per posar a prova procediments, coordinació i noves tecnologies

La reunió de divendres també hva servir per fer una valoració del simulacre d'atemptat terrorista que es va realitzar el passat 27 d'octubre a l'estació de Barcelona- Sants i que va servir per desenvolupar i mesurar els procediments de treball, la coordinació entre els diferents serveis d'emergències i l'eficàcia de la resposta policial davant una emergència d'aquesta magnitud.



Els especialistes la van qualificar d'èxit la resposta policial que es va donar en el marc d'aquest simulacre i han constatat que la formació, la preparació i la professionalitat del cos i dels serveis d'emergències està a uns nivells alts per afrontar situacions d'aquesta dimensió. La incorporació de noves tecnologies i la retransmissió d'imatges en streaming'per reforçar la pressa de decisions van ser claus per resoldre amb èxit l'exercici policial.



A nivell de preparació, va ser un dels exercicis policials més complexos que el cos va afrontar amb èxit i que va servir per posar a prova les capacitats de reacció policial i els sistemes tecnològics per actuar amb eficàcia. El simulacre, en que van participar 280 figurants, va comptar amb tres escenaris principals on de manera consecutiva s'anaven succeint les actuacions de diferents unitats amb diferents capacitats i reacció.



A més es van generar espais colaterals per a la recerca d'explosius i la desactivació d'un d'aquests. Fins i tot, arran de la fugida d'un vehicle amb terroristes, es va dur a terme un dispositiu de tancament parcial d'algunes vies de comunicació, anomenat dispositiu Gàbia, amb afectació a una part important de Catalunya.



La coordinació dels diferents equips d'emergències, entre els quals hi havia el SEM, els Serveis Socials, la Creu Roja, Protecció Civil i la Guàrdia Urbana de Barcelona, es va desenvolupar sense incidents i la resposta que es va donar es va realitzar seguint els paràmetres previstos.



L'ús per primera vegada de munició detonant per part dels participants va suposar un repte perquè accentuava el risc de l'exercici. La preparació i el desenvolupament del simulacre va comportar que no es registrés cap incidència i que es realitzés sense problemes.



Finalment, es van posar a prova els sistemes de transmissió d'imatges en streaming'per reforçar la presa de decisions davant de situacions crítiques. El funcionament va ser molt satisfactori ja que es van poder mantenir operatius els tres centres que es van establir per simular un Centre de Comandament Avançat, la Sala de Comandament i un Gabinet de Coordinació Antiterrorista. Precisament, en un d'aquests centres de comandament avançat es va provar de forma satisfactòria la capacitat d'interconnectivitat a través de satèl·lit.



Compartir coneixement i estendre a altres actors les pautes d'actuació en cas d'un atac terrorista

Amb l'objectiu d'abordar la situació actual de l'amenaça terrorista, el darrer Gabinet de Coordinació Antiterrorista va acordar realitzar jornades de seguretat adreçades a diferents actors que participen directament de la seguretat de Catalunya.



El passat 3 de novembre la Comissaria Superior de Seguretat va dirigir i coordinar una jornada de seguretat en què van assistir 248 directors de seguretat i 87 empreses de seguretat. A l'acte, hi van participar també Encarna García, subdirectora general de Seguretat del Departament d'Interior, i Thaïs Xifreu, cap del Servei de Seguretat Privada de la Direcció General de l'Administració de la Seguretat.



L'objectiu d'aquestes accions va ser explicar quina és l'actual amenaça terrorista a Catalunya en el nou context i transmetre les pautes bàsiques d'actuació en cas d'atemptat terrorista, exposant la necessitat d'incidir en la prevenció i en la pràctica de simulacres parcials de petita escala que mantinguin en alerta al personal de seguretat.

Durant la reunió es va acordar que properament es realitzin aquestes jornades a nivell de regió policial, adreçades als responsables operatius de les empreses i departaments de seguretat privada. Així mateix, també es va acordar estendre aquesta formació a totes les policies locals de Catalunya.



Les mesures de seguretat vigents, aprovades en la darrera reunió i que es continuen mantenint, són desplegar la protecció de punts d'interès policials determinats per a la Comissaria General d'Informació, entre els quals hi ha el Consolat d'Israel, altres interessos relacionats amb la comunitat jueva i l'Estadi Olímpic Lluís Companys on el Barça juga els seus partits aquesta temporada.



També es reforçaran les mesures policials de prevenció, protecció i resposta antiterrorista, s'extremaran les mesures d'autoprotecció per part dels mossos i les policies locals davant de possibles atemptats, reforçar les mesures policials de prevenció i protecció en totes les comissaries i dependències policials, i augmentar l'activitat policial en prevenció i detecció amb més patrullatges dinàmics, més identificacions a persones i vehicles.