Els canvis que arriben a la pensió de jubilació a partir del 2024

Alguns afecten l'edat de jubilació i el període mínim de cotització, però també la revaloració de les quanties mínimes i màximes

Actualitzada 12/11/2023 a les 12:57

El 2024 portarà en matèria de jubilació una sèrie de novetats que afectaran els pensionistes i futurs pensionistes, com els canvis en l'edat de jubilació i el període mínim de cotització, però també la revalorització de les quanties mínimes i màximes.Es tracta de set canvis en total que es faran efectius a partir del 2024, tal com recorden des de Noticias Trabajo. El primer té a veure amb l', que canvia a partir de l'any 2013, i que anirà gradualment en augment fins al 2027.A partir de l'1 de gener de 2024, l'edat exigida per poder cobrar la pensió s'ha establert en 66 anys i 6 mesos, per a aquelles persones que hagin cotitzat menys de 38 anys –el 2023 és de 66 anys i 4 mesos si s'ha cotitzat menys de 37 anys i 9 mesos—, i en 65 anys si s'han cotitzat 38 anys o més, segons es recull a les taules publicades a la web de la Seguretat Social.D'aquesta manera, s'eleven també les edats mínimes de cotització per poder accedir a una pensió contributiva de jubilació.Pel que fa a la, se sap que pujaran d'acord amb l'IPC, però el percentatge definitiu encara no es coneix. Aquesta dada se sabrà el proper 16 de desembre, quan l'Institut Nacional d'Estadística (INE) informi sobre la taxa d'inflació del novembre. El Govern, per la seva banda, ha estimat recentment que la revaloració de les pensions per al 2024 es podia trobar entre el 3,5 i el 4,5%.Una altra de les novetats que arribarà el 2024 és la, la mesura de les quals va ser aprovada mitjançant el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març. L'objectiu d'aquesta norma és reduir la bretxa existent entre la quantia de referència i el llindar de la pobresa calculat per a una llar de dos adults, de manera que a partir de l'1 de gener de 2024 «la quantia de referència s'incrementarà addicionalment percentatge necessari per reduir en un 20% la bretxa que existeixi».El propòsit és reduir, any rere any, aquesta bretxa, perquè a partir de l'any 2027 la quantia mínima de la pensió de jubilació contributiva per a un titular major de 65 anys amb cònjuge a càrrec no sigui «inferior al llindar de la pobresa calculat per una llar composta per dos adults», indica el Reial decret.Així mateix, una altra de les mesures competeix a la, una pujada sobre la quantia d'aquest any, el percentatge de la qual encara es desconeix, però que sí que preveu la Seguretat Social.L'és una altra de les novetats que arriba a partir del 2024. Aquesta mesura permetrà que aquells que tinguin sous alts cobrin una pensió de jubilació més alta en cotitzar amb una base major, que serà igual que el IPC més un 1,2% addicional.De la mateixa manera,, una cotització addicional de 0,6 punts percentuals —de les quals el 0,5% fa front a l'empresa i el 0,1% el treballador—. A partir de l?1 de gener, aquest percentatge puja al 0,7%.