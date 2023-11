El Tribunal de Comptes confirma el judici divendres que ve a una trentena d'ex alts càrrecs del Govern per l'1-O

La consellera d'enjudiciament també dictamina que les conclusions es facin per escrit i no oralment

Actualitzada 12/11/2023 a les 17:46

Una consellera de la secció d'enjudiciament del Tribunal de Comptes (TdC) ha denegat aquest divendres la suspensió del judici previst per a divendres que ve contra els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras i una trentena de funcionaris i ex alts càrrecs del Govern i del Diplocat per la despesa de l'1-O i d'Exteriors. Puigdemont i els exconsellers a l'exili Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí havien demanat la suspensió, però la consellera recorda que ja es va denegar aquesta petició al desembre perquè no són incompatibles la via comptable i la penal i la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O no els és aplicable.



Puigdemont podria declarar

A més, la consellera també denega la petició de l'acusació particular, Societat Civil Catalana (SCC), de fer les conclusions del procediment per via oral, i dictamina que s'hauran de fer per escrit.La fiscalia demana una responsabilitat patrimonial de 3,1 milions d'euros, uns 336.000 menys dels inicialment reclamats als 35 encausats perquè havia retirat del còmput la campanya 'Civisme'. Per la seva banda, Societat Civil Catalana (SCC), també acusació reclama més de 5 milions d'euros tant pels costos d'organitzar i celebrar l'1-O com per la despesa de la «política exterior» desplegada pel Govern a través del Diplocat durant els anys del 'procés'.Les defenses demanen l'arxivament o l'anul·lació del cas qüestionant la legitimitat del procediment i dels mètodes utilitzats, i adduint indefensió. També apunten que els fets han prescrit, perquè han passat més de 5 anys.L'expresident Carles Puigdemont podrà declarar en aquest judici. Ho ha demanat el seu advocat, Gonzalo Boye, i després altres defenses dels encausats. Si finalment pren la paraula ho farà per videoconferència.Després de la sentència el procés pot tenir dos nivells de recurs, en un primer moment en una instància superior dins del Tribunal de Comptes i, posteriorment, a la sala tercera del Tribunal Suprem.En un escenari polític marcat per la probable aprovació d'una llei d'amnistia hi ha l'opció que alguna defensa demani una suspensió cautelar de la vista d'aquest divendres.