Quins jubilats poden tenir descompte en el preu dels viatges de l'Imserso

Actualitzada 11/11/2023 a les 18:39

Qui pot tenir reducció de preus

Preus dels viatges d'Imserso 2023-2024

Amb transport: Estades de 10 dies (9 nits) per 290,07 €. Estades de 8 dies (7 nits) per 228,93 €.

Sense transport: Estades de 10 dies (9 nits) per 253,65 €. Estades de 8 dies (7 nits) per 210,72 €.

Amb transport: Estades de 10 dies (9 nits) per 331,49 €. Estades de 8 dies (7 nits) per 267,63 €.

Sense transport: Estades de 10 dies (9 nits): 253,77 €. Estades de 8 dies (7 nits) per 210,47 €.

Amb transport: Estades de 10 dies (9 nits) per 435,95 € Estades de 8 dies (7 nits) per 355,30 €.

​Sense transport: Estades de 10 dies (9 nits) per 253,65 €. Estades de 8 dies (7 nits) per 210,39 €.

Circuits culturals: 6 dies (5 nits) per 293,16 €.

Turisme de naturalesa: 5 dies (4 nits) per 286,82 €.

Capitals de província: 4 dies (3 nits) per 124,68 €.

Ceuta o Melilla: 5 dies (4 nits) per 286,82 €

Com reservar plaça als viatges de l'Imserso?

La venda de viatges de l'Imserso per a la temporada 2023 i 2024 ja ha començat i els jubilats i pensionistes podran triar entre una gran varietat de destinacions de llarg a llarg del territori d'Espanya. Les opcions van des de les zones costaneres, les Illes Balears i les Canàries fins a circuits de natura, culturals i capitals de província.Els preus ja estan establerts i van des dels 124,68€ fins als 435,95€ per persona. Això sí, hi ha usuaris que poden optar a una reducció de preus si compleixen certes condicions.Tal com assenyalen des de la pròpia web de l'Imserso, «els preus es podran minorar per a les persones que tinguin recursos econòmics iguals o inferiors a l'import de les pensions no contributives de jubilació i invalidesa (PNC) de la Seguretat Social».Les pensions no contributives són «prestacions econòmiques que es reconeixen a aquells ciutadans que, trobant-se en situació de necessitat protegible, no tinguin recursos suficients per a la seva subsistència en els termes legalment establerts, encara que no hagin cotitzat mai o el temps suficient per assolir les prestacions del nivell contributiu», detallen des del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.Des del 4 d'octubre del 2023, les persones que han estat acreditades per participar en els viatges van començar a rebre a casa seva la carta d'acreditació. Tal com assenyalen des de la pròpia web de l'Imserso, «en aquesta carta d'acreditació s'inclou una Clau, composta per quatre números, que permet a la persona titular fer la reserva telemàticament a través de la central de reserves de les empreses adjudicatàries; en el cas de fer la reserva a les agències de viatges que col·laboren amb el Programa de Turisme de l'Imserso, només cal treure el Document Nacional d'Identitat».Així, la reserva de places es pot efectuar a la web de l'empresa adjudicatària TURISMOSOCIAL o de forma presencial als punts de venda o agències de viatges col·laboradores. Aquestes darreres es poden consultar en un document a l'apartat de l'Imserso de la pàgina web de l'Instituto de Mayores y Servicios Sociales.