Macrooperació contra la pornografia infantil: 121 detinguts i 500 terabytes de contingut pedòfil decomissat

Quatre dels arrestats han ingressat a presó i la Policia Nacional ha fet 125 registres arreu d'Espanya

Actualitzada 11/11/2023 a les 17:23

Macrooperació contra la pornografia infantil amb 121 detinguts -118 homes i 3 dones- i 500 terabytes de contingut pedòfil decomissat. La Policia Nacional ha fet fins a 125 registres arreu d'Espanya i ha intervingut 946 dispositius amb contingut pornogràfic d'extrema duresa protagonitzat per menors d'edat: 368 discs durs, 114 memòries USB, 427 CD's i DVD's i 37 targetes. A banda, també s'han confiscat 60 ordinadors, 47 telèfons mòbils, sis tauletes, una videocàmera i altres dispositius electrònics. Quatre dels arrestats han ingressat a presó per la gran quantitat de material pornogràfic infantil que posseïen i en un dels registres a Alacant es va comprovar que les imatges havien estat gravades a l'interior de l'habitatge del detingut.



Els 121 arrestats feien ús de la mateixa plataforma digital per obtenir i compartir el material il·lícit. En un dels registres fet a Madrid, es van decomissar més de dos milions d'arxius de greus abusos sexuals comesos a nenes de curta edat. Molts dels vídeos es caracteritzaven per un alt grau de violència sobre les víctimes i es trobaven repartits per deu discs durs de gran capacitat. A d'altres dos detinguts a Càceres, i en un d'Almeria, els jutjats instructors van determinar el seu ingrés a presó per la gran quantitat de material decomissat: en un d'aquests casos, l'arrestat va arribar a un acord de conformitat de cinc anys de presó per un delicte de possessió i distribució de material d'explotació sexual infantil.Tot el material decomissat en l'operatiu es troba sotmès a un anàlisi tècnic policial en busca d'evidències per identificar noves víctimes o contactes dels detinguts d'altres xarxes de pederastes.