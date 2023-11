Les millors ciutats per viatjar el 2024

L'editora de guies de viatges Lonely Planet recull les millors destinacions per a visitar el proper any

Actualitzada 11/11/2023 a les 12:39

Nairobi (Kenya)

París (França)

Montreal (Canadà)

Mostar (Bòsnia i Hercegovina)

Philadelphia (Estats Units)

Maneu-vos (Brasil)

Praga (República Txeca)

Esmirna (Turquia)

Kansas City (Estats Units)

Jakarta (Indonèsia)

El 2024 es presenta com un llenç en blanc per omplir de plans viatgers. És una oportunitat perfecta per visitar destinacions com Kansas City, Jakarta o Praga, ciutats que l'editora de guia de viatges Lonely Planet recull com les millors per viatjar aquest proper any.Nairobi, la capital de Kenya, ha esdevingut un centre de cultura global. Els viatgers podran gaudir dels seus molts restaurants de menjar local, descobrir la seva àmplia oferta d'espais artístics i endinsar-se a la natura que l'envolta, com el bosc dels turons Ngong i el Parc Nacional de Nairobi.La ciutat de la llum serà l'escenari dels Jocs Olímpics i Paralímpics del 2024, així que tots els ulls estaran posats sobre ella. Més enllà d'això, la capital francesa sempre brinda plans, com ara visitar la Collection Pinaut, d'art modern, o prendre una copa al terrat de Le Perchoir.Montreal es presenta com una destinació perfecta per als amants de l'art. La ciutat té museus i atraccions importants, a la qual cosa se suma el seu interessant panorama gastronòmic i el seu gran calendari d'esdeveniments, que inclou el Montreal Lumière, La Poutine Week i l'Igloofest.La ciutat de Mostar és una de les favorites dels motxillers que s'aventuren a la zona dels Balcans. El nucli antic és espectacular, sobretot el seu impressionant pont, que l'estiu del 2024 celebrarà el 20è aniversari de la seva reconstrucció.Philadelphia és ni més ni menys que la primera ciutat Patrimoni de la Humanitat dels Estats Units. Aquesta dinàmica urbs compta amb un interessant calendari per al 2024: el Franklin Institute compleix 200 anys, s'inauguraran els Jardins Calder i es duran a terme noves exposicions al Museum of Art i al Museum of the American Revolution.Manaus és la ciutat més gran de la regió amazònica i s'ha convertit en un focus clau en la lluita per salvar la selva tropical més gran del món. És imprescindible visitar el Teatre Amazones, relaxar-se a la Praia da Luna i admirar l'espectacular paisatge que forma la confluència dels rius Negro i Solimões.L'arquitectura gòtica de Praga és la senya d'identitat, amb construccions tan emblemàtiques com el castell i el pont de Carles. Les autoritats aposten per al 2024 per un turisme tranquil, controlant la xifra de turistes i promovent punts d'interès a barris allunyats del centre.Esmirna és una de les destinacions més populars de Turquia, gràcies a la seva ubicació a la costa, la seva deliciosa gastronomia egea i el seu increïble patrimoni. Cal no perdre's l'antic teatre grec d'Efes, el barri històric de Kemeraltı i esdeveniments culturals com el Festival Internacional d'Esmirna.Kansas City oferirà als visitants nous espais d'oci per a aquest 2024. Per exemple, s'inaugurarà el primer estadi de futbol per a un equip de la National Women's Soccer League, i el pont ferroviari de Rock Island es transformarà en un espai amb restaurants i bars .La capital de Jakarta deixarà de ser-ho aviat, i és que a causa de diversos problemes com les inundacions, la capitalitat es traslladarà a una nova ciutat: Nusantara. És per això que 2024 és una bona oportunitat per visitar la ciutat, abans que es redueixin les connexions de transport i el seu paisatge canviï per sempre.