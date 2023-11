Israel ataca el principal hospital de Gaza i el deixa sense electricitat, aigua ni combustible

Metges Sense Fronteres denuncia que personal mèdic i pacients es troben atrapats i parla de «nombroses víctimes»

Actualitzada 11/11/2023 a les 16:53

Israel ha bombardejat diverses vegades en les darreres 24 hores el principal hospital de Gaza –el complex Al-Shifa- i l'ha deixat sense electricitat, aigua, combustible, aliments o telecomunicacions, segons ha informat el Ministeri de Salut palestí. Metges Sense Fronteres (MSF) denuncia que personal mèdic i pacients es troben atrapats a l'interior de l'hospital i parla de «nombroses víctimes i ferits» pel setge de l'exèrcit israelià.



«La situació és catastròfica. Reclamem que s'aturin els atacs als hospitals de Gaza i hi hagi un alto el foc immediat», han exigit des de MSF. El director del centre hospitalari ha explicat que a l'exterior d'Al-Shifa hi ha franctiradors que disparen contra qualsevol persona que intenti sortir del recinte.Metges Sense Fronteres detalla que el principal hospital de la Franja de Gaza ha estat atacat amb míssils diversos cops en les últimes 24 hores, incloses la maternitat i les consultes externes, amb el resultat de «nombrosos morts i ferits». L'UCI infantil també ha estat greument afectada i corren risc vital la quarantena de nadons a les incubadores.«L'hospital s'ha quedat sense electricitat. Les ambulàncies ja no poden desplaçar-se per recollir els ferits, i els bombardejos incessants impedeixen evacuar els pacients i el personal», ha enumerat MSF. «Ens estan matant aquí, per favor feu alguna cosa», ha estat un dels missatges de text que ha pogut enviar un infermer de Metges Sense Fronteres des del soterrani de l'hospital Al-Shifa.MSF denuncia la «sentència de mort» dels civils actualment atrapats al complex hospitalari i a les seves rodalies. «És necessari un alto el foc urgent i incondicional de totes les parts bel·ligerants. Cal ajuda humanitària immediata a tota la Franja de Gaza», ha insistit l'ONG, que exigeix a la comunitat internacional que s'impliqui frontalment en el conflicte. «L'horror que estem veient a Gaza demostra clarament que les crides a la moderació i al respecte al dret internacional humanitari han estat obviades», ha recalcat MSF.