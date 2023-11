Islàndia declara la situació d'emergència després d'una sèrie de terratrèmols i adverteix d'erupció de volcà

Ahir a la nit es van detectar uns 800 tremolors a uns tres quilòmetres al nord de Grindavík, nou amb una magnitud superior a 3

Actualitzada 11/11/2023 a les 13:23

Les autoritats islandeses han declarat la situació d'emergència després d'una sèrie de terratrèmols a prop de Gindavík, al sud-oest d'aquesta illa a l'Atlàntic Nord, i han advertit d'una possible erupció volcànica,motiu pel qual han ordenat una evacuació preventiva d'aquesta ciutat a 50 quilòmetres de la capital, Reykjavík.«En aquest moment, no és possible determinar amb exactitud si el magma podria arribar a la superfície i on. Hi ha indicis que una quantitat considerable de magma s'està desplaçant en una àrea que s'estén des de Sundhnjúkagígar, al nord, cap a Grindavík», va informar ahir a la nit el servei meteorològic d'Islàndia.Va precisar que «la quantitat de magma implicada és significativament superior a l'observada en les intrusions de magma més grans associades a les erupcions del Fagradalsfjall».Els signes que s'observen actualment són similars als de la vigília de la primera erupció d'aquest volcà el 2021 i molt semblants a l'activitat sísmica que es va mesurar aproximadament un mes abans d'aquesta erupció.L'escenari més probable ara, tenint com a referent l'erupció del Fagradalsfjall, és que «el magma trigui uns quants dies (en lloc d'hores) a arribar a la superfície», va afegir l'autoritat meteorològica.Entre la mitjanit i les 14.00 hora local de divendres, es van detectar uns 800 tremolors a uns tres quilòmetres al nord de Grindavík, nou amb una magnitud superior a 3.