Desenvolupen la primera vacuna contra l'addicció a la cocaïna

Actualitzada 11/11/2023 a les 19:39

Protegeix els fetus al ventre matern

Un grup de científics de la Universitat Federal de Minas Gerais (Brasil) està treballant en una vacuna contra la cocaïna, anomenada Calixcoca. Com explica el mitjà Euronews, consisteix en un sèrum que genera una resposta immunitària que impedeix que la cocaïna arribi al cervell, cosa que preveu molts dels seus efectes (entre això, els perseguits pels consumidors).D'aquesta manera, s'espera que aquest desenvolupament pugui ajudar els usuaris de la substància a trencar el cicle de l'addicció i abandonar l'hàbit, deixant enrere tots els efectes negatius derivats sobre la salut i la situació psicosocial.Més concretament, la vacuna provoca que el sistema immune dels pacients generi una sèrie d'anticossos que es lliguen a les molècules de cocaïna, cosa que les fa massa grans per arribar al sistema de recompensa del cervell (en el qual, en condicions normals , l'estimulació per la cocaïna porta a una elevació dels nivells de dopamina que resulta plaent i que és el principal mecanisme darrere de l'addicció).Fins ara, Calixcoca ha demostrat la seva eficàcia en assajos duts a terme sobre animals, en què ha aconseguit induir nivells significatius d'anticossos contra la cocaïna i ha donat un bon perfil de seguretat.Un altre punt interessant és que, en aquests models, protegia els fetus al ventre davant dels danys ocasionats pel consum de la droga per part de la mare. Això suggereix que es podria fer servir en els humans per protegir els futurs fills de les dones embarassades que pateixin el trastorn d'addicció.Encara que aquesta estratègia terapèutica encara s'ha de provar en éssers humans, el que resultarà determinant a l'hora d'especificar les seves indicacions, la idea és que s'utilitzi principalment en addictes en procés de recuperació que han deixat la cocaïna i volen continuar sense consumir.