Associacions de guàrdies civils rebutgen l'acord PSOE-Junts i recorden que el seu «primer deure» és «defensar Espanya»

Denuncien que es vol «expulsar» els agents del cos de Catalunya i el País Basc

Actualitzada 11/11/2023 a les 11:10

Cinc associacions representatives de la Guàrdia Civil han emès aquest dissabte un comunicat conjunt en el que rebutgen l'acord entre PSOE i Junts i recorden que el seu «primer deure» és «defensar» Espanya i la Constitució. Les associacions rebutgen el punt de l'acord entre les dues formacions que preveu comissions d'investigació sobre casos de judicialització de la política, ja que el veuen com «un atac a la línia de flotació de la independència judicial» i un «trencament» de la separació de poders. També denuncien que es vol «expulsar» els guàrdies civils de Catalunya i el País Basc, i asseguren que estan sent «utilitzats com a moneda de canvi» en les negociacions per a la formació de govern.



Vuitena nit de protestes contra l'amnistia a Madrid

El comunicat conjunt està signat per JUCIL, l'Associació Espanyola de Guàrdies Civils, l'Associació de l'Escala de Suboficials de la Guàrdia Civil, la Unió d'Oficials de la Guàrdia Civil Professional i l'Associació Professional de Caporals. Totes cinc han inclòs al comunicat el punt 2 del decàleg de la Guàrdia Civil, que recull la «defensa d'Espanya»i de «la Constitució i les lleis» com a «primer deure», «amb lleialtat al Rei».Les associacions han denunciat ser «moneda de canvi» en les negociacions i consideren que això tindrà «greus conseqüències permanents per a la seguretat dels ciutadans». Segons ells, el cos «ja perdia influència» i «ara es pretén que perdi competències». I han advertit que no estan disposats a «tolerar» que els agents del cos siguin «expulsats» de Catalunya i el País Basc.També han traslladat una «gran preocupació» perquè consideren que amb els acords entre el PSOE i els partits independentistes «es pretén injectar importants quantitats econòmiques a les policies autonòmiques, i se sotmet a la pèrdua de competències de la Guàrdia Civil».Les cinc associacions citen la llei dels cossos i forces de seguretat de l'estat per afirmar que «s'exercirà la seva funció amb absolut respecte a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic».En unes declaracions enviades als mitjans, el portaveu de JUCIL, Agustín Leal, ha assegurat que amb aquests acords es pretén «posar en perill els pilars» de la democràcia. «No es bo tensionar a la societat, al poder judicial i a la resta de formacions polítiques», ha dit, a qui ha demanat el seu suport. Leal ha advertit que «el diable està en els detalls» i que «la lletra petita» dels acords són «molt qüestionables».Aquest comunicat conjunt arriba un dia després que la Direcció General de la Guàrdia Civil hagi ordenat iniciar accions «penals i disciplinàries» contra els membres de l'associació del cos APROGC, que en un comunicat van assegurar que estan disposats a «vessar fins a l'última gota de la seva sang per defensar la sobirania i la independència d'Espanya i el seu ordenament constitucional».Un detingut per desordres públics i dos policies nacionals ferits lleus és el balanç de la vuitena nit de protestes contra la llei d'amnistia a Madrid, segons la delegació del govern espanyol. Unes 4.000 persones es van tornar a concentrar ahir divendres a la nit davant la seu del PSOE a Ferraz, en una manifestació menys nombrosa a causa de la pluja i sense càrregues.Els assistents van onejar banderes espanyoles i van cridar proclames contra Pedro Sánchez i Carles Puigdemont. A partir de les 22.00 hores, els ultres van començar a copar les primeres posicions de la concentració, es van produir alguns llançaments d'objectes contundents contra la línia policial i es van escoltar proclames anticonstitucionals i d'exaltació del franquisme.