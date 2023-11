Aragonès, decidit a canviar la presència del Govern a la taula de diàleg per representar la majoria de l'independentisme

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, està «disposat» a adaptar la composició i la forma com el Govern es presenta a la taula de diàleg perquè pugui representar la majoria de l'independentisme. Així ho explica en una entrevista que ha publicat el diari Ara aquest dissabte a la tarda, on afegeix que no tindria «cap mena de sentit» pensar que amb una taula entre dos partits es pot resoldre el conflicte polític.



En canvi, argumenta que la taula entre governs sí que és l'espai per a fer-ho. Aragonès també destaca que, per primera vegada des de l'1-O, ERC i Junts coincideixen no només en el «què» (amnistia i autodeterminació) sinó també en el «com»: negociar amb l'Estat: «Aquesta oportunitat serà molt difícil que es torni a donar», opina.Així mateix, Aragonès subratlla que sense els avenços d'ERC en la negociació amb l'Estat els darrers anys, els nous acords dels republicans amb el PSOE, o els de Junts amb els socialistes, no s'haurien pogut signar ni a Barcelona ni a Brussel·les: «S'haurien hagut d'anar a signar a Lledoners».El cap de l'executiu també explica que té la intenció de convocar la taula de partits catalans, en el marc de l'acord de claredat que ell impulsa, «com més aviat millor». I concreta que, si pot ser abans que s'acabi el 2023, «millor». I, si no, a principios del 2024.