Una associació de guàrdies civils diu que estan disposats a «vessar» la seva sang per defensar Espanya

Veuen el pacte entre el PSOE i Junts com un missatge d'«impunitat» i «foment» del desacatament de les normes

Actualitzada 10/11/2023 a les 17:57

L'associació de guàrdies civils APROGC ha dit que estan disposats a «vessar fins a l'última gota de la seva sang per defensar la sobirania i la independència d'Espanya i el seu ordenament constitucional». En un comunicat emès aquest divendres, han recordat que la seva missió és protegir els drets i les llibertats i garantir la seguretat de la ciutadania.Per aquest motiu, l'organització ha assegurat que continuarà obeint la Constitució per sobre de qualsevol altra indicació. APROGC veu el pacte entre el PSOE i Junts com un missatge d'«impunitat» i «foment» del desacatament de les normes. «Volem seguir complint i fent complir la llei», han expressat.L'entitat contempla l'acord amb «profunda preocupació» i considera que pretén «buidar de contingut» la tasca de la Guàrdia Civil, especialment la de la policia judicial. «Es pretén instaurar la llei del més fort», denuncien. Apunten que l'amnistia a condemnats per terrorisme «reforça» i «augmenta» el nombre d'atemptats, i alerten d'una possible nova crisi de convivència a Catalunya.