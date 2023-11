Netanyahu diu que Israel no vol «conquerir, ocupar o governar Gaza» però caldrà posar-hi una «força creïble»

L'exèrcit obre un nou corredor perquè la gent marxi del nord de la Franja mentre les víctimes superen les 10.800

Actualitzada 10/11/2023 a les 13:18

El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat en una entrevista a la televisió nord-americana Fox News que el seu país no pretén «conquistar, ocupar o governar Gaza». Segons el líder hebreu, sí que caldrà, però, instaurar un «govern civil» i una «força creïble» per entrar a la Franja si és necessari per evitar el ressorgiment de Hamàs o un grup similar. Netanyahu ha assegurat també en l'entrevista que Israel descarta un alto al foc si no s'alliberen els ostatges. A diferència del que apunta la Casa Blanca, que parlava dijous d'aturades de 4 hores per motius humanitaris, el primer ministre israelià ha dit que es permeten «corredors» en zones «lluny dels enfrontaments» perquè els civils marxin cap al sud de la Franja.



«No volem desplaçar ningú, intentem que els civils de Gaza marxin cap al sud, on hem establert zones segures», ha assegurat Netanyahu al ser preguntat per les preocupacions de l'ONU sobre el «desplaçament forçós» de civils.En un missatge a les xarxes socials, l'exèrcit israelià ha mostrat vídeos de rius de gent marxant de la ciutat de Gaza cap al sud, sota l'atenta mirada dels soldats israelians. Alguns dels civils, amb motixlles, cadires de rodes per la gent gran o nens, onegen banderes blanques per evitar ser atacats. Segons Israel, unes 80.000 persones van desplaçar-se per aquests corredors només dijous.«Volem que els civils s'allunyin del perill», ha dit Netanyahu, tot i que les pròpies Nacions Unides i organitzacions humanitàries han advertit que al sud de la Franja les condicions tampoc són segures.Segons les últimes dades del ministeri de Salut de Gaza, les víctimes mortals des de l'inici de l'ofensiva israeliana ja sumen més de 10.800 persones, inclosos 4.412 nens.L'OMS ha advertit en un comunicat que molts menors, especialment de menys de 5 anys, estan patint episodis de diarrea per les dures condicions a Gaza, on no hi ha els serveis més bàsics, com aigua, llum o menjar.Netanyahu ha assegurat que l'objectiu del seu exèrcit és eliminar Hamàs i que Gaza quedi «desmilitaritzada, desradicalitzada i reconstruïda».Tot i això, ha afirmat que no es posen una data límit per derrotar Hamàs. «Durarà el temps que calgui», ha dit.