El preu de la llum per a aquest dissabte es desploma un 84%, fins a 8,73 euros MWh

El preu màxim es pagarà a 20,17 euros entre vuit i nou del vespre, mentre que la franja més barata se situarà entre tres i quatre de la tarda

Actualitzada 10/11/2023 a les 15:47

El preu de la llum caurà fins a 8,73 euros MWh aquest dissabte, un 84% menys que aquest divendres, quan s'ha situat en 54,35 euros MWh, segons l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE). Si es compara amb el mateix dia de l'any passat, quan era de 128,86 euros MWh després d'aplicar-hi el topall del gas, el descens és del 93,2%.Aquesta caiguda es produirà gràcies a la major producció d'energia eòlica. El preu màxim es pagarà a 20,17 euros MWh entre vuit i nou del vespre, mentre que la franja més barata se situarà entre tres i quatre de la tarda. D'altra banda, tal com ja ve sent habitual en els darrers mesos, no s'aplicarà el topall ibèric.