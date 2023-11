Mor una turista espanyola de 57 anys a Bali després de fer dues immersions de busseig

La causa probable de la mort ha estat la ruptura d'un vas sanguini, segons l'informe policial divulgat

Actualitzada 09/11/2023 a les 15:40

Les autoritats d'Indonèsia han confirmat aquest dijous que una dona de nacionalitat espanyola, una infermera 57 anys, ha mort després d'una expedició de busseig a la platja de Tulamben, a la turística illa de Bali.D'acord amb l'informe policial divulgat per la policia de la regència de Karangasem, situada a la part est de Bali, la causa probable de la mort ha estat el trencament d'un vas sanguini després de fer dues immersions de busseig, de prop d'una hora cadascuna.Els fets es van produir dimarts, quan la dona i un grup d'altres turistes estrangers es van dirigir a la platja de Tulamben per participar en una expedició de busseig.La víctima va completar la primera immersió, al voltant de les 11.30 hora local (GMT+8) i que va durar 48 minuts, amb èxit i «encara estava en bon estat de salut, descansant durant una hora».Tot i això, després de concloure una segona immersió, cap a la 13.45 hora local i de prop de 52 minuts, la morta es va queixar de falta d'aire després de tornar a la superfície i va ser immediatament traslladada a un centre de salut comunitari, on va arribar a ser atesa .«La víctima va ser declarada morta a causa del trencament d'un vas sanguini» a les 16.20 hora local i segueix a l'Hospital Regional de Karangasem, acompanyada del marit, perquè li practiquin una autòpsia, assenyala l'informe de la policia.