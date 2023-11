La Policia troba una moto cremada i investiga la seva relació amb el tiroteig a Vidal-Quadras

La investigació policial ha apuntat des del primer moment a un crim «per encàrrec» perpetrat per un professional

Actualitzada 09/11/2023 a les 17:55

La Policia ha trobat a Fuenlabrada (Madrid) una moto cremada i investiga si es tracta de la que ha utilitzat l'autor del tiroteig a l'expresident del PP català i fundador de Vox, Aleix Vidal-Quadras, per escapar. Fonts de la recerca han informat a Efe d'aquesta troballa, ocorregut hores després que Vidal-Quadras hagi estat disparat en la cara al costat del seu domicili al carrer Núñez de Balboa de Madrid.La investigació policial, que està a càrrec d'Homicidis, ha apuntat des del primer moment a un crim «per encàrrec» perpetrat per un professional que es va donar a la fugida en una moto amb el cap cobert per un casc negre. L'expolític ha estat traslladat conscient a un hospital, on ha estat operat sense que la seva vida corri perill, segons han indicat dirigents com Santiago Abascal o Isabel Díaz Ayuso.