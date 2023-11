Estrasburg avala la sentència a Hasel perquè considera que «no ha estat desproporcionada»

El TEDH declara el recurs inadmissible

Actualitzada 09/11/2023 a les 12:23

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha declarat inadmissible el recurs del raper Pablo Hasel per la condemna per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona i a les institucions de l'estat. En la sentència publicada aquest dijous, el tribunal amb seu a Estrasburg considera que la sentència dels tribunals espanyols i la condemna a presó no va ser «desproporcionada» i que el recurs del raper «no té fonaments». Segons el TEDH, l'Audiència Nacional va tenir en compte en la condemna la jurisprudència del mateix tribunal. En el recurs, Hasel al·legava que s'havia violat el seu dret a la llibertat de pensament i consciència, a la llibertat d'expressió, el dret a reparació i que s'havia limitat l'ús dels seus drets.



En la sentència, el TEDH apunta que l'Audiència Nacional va tenir tots els fets en compte per dictar la sentència amb un «equilibri dels interessos implicats», entre ells el dret a la llibertat d'expressió. Per la qual cosa, Estrasburg no considera que s'hagi violat la llibertat d'expressió del raper, tal com ell al·legava.L'Audiència Nacional va condemnar Hasel a dos anys de presó, però la sala d'apel·lacions va rebaixar la pena a nou mesos.