Els gossos entren a l'UCI: un hospital català posa en marxa un projecte per millorar l'estat emocional dels pacients

La iniciativa, amb la Fundació Affinity, estudiarà els beneficis d'aquest tipus de teràpia a partir de mostres de saliva

Actualitzada 09/11/2023 a les 18:06

La Lu udola suaument al costat d'un llit de la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital del Mar. A aquesta femella de llebrer, li agrada el contacte humà i el reclama. Al seu costat, la Vida, una barreja de gos d'atura, sembla que s'endormisca mentre l'acaricia el Francisco, un pacient ingressat.Són gossos de teràpia del programa que l'Hospital del Mar i la Fundació Affinity han engegat per millorar el benestar emocional dels pacients. Es tracta d'un projecte innovador i, als seus responsables, no els consta que s'hagi fet abans en una UCI d'adults a l'estat espanyol. La iniciativa inclou un estudi per avaluar els beneficis de la teràpia a partir de la saliva, que conté metabòlits que funcionen com a indicadors del nivell d'estrès.La Lu, de 3 anys, va ser abandonada en un cau a Andalusia segurament després de la temporada de caça, explica la responsable de teràpies de Fundació Affinity, Maribel Vila, mentre que la Vida, de 7 anys, la van trobar també desemparada, al carrer. Ara, aquests animals que han estat ensinistrats com a gossos de teràpia visiten els pacients de l'Hospital del Mar que necessiten cures intensives i que porten més de set dies ingressats.Aquesta iniciativa pionera del Servei de Medicina Intensiva de l'hospital barceloní i la Fundació Affinity, que s'emmara en el paradigma d'humanització de les cures, consistirà en una setantena de sessions, dues per setmana, d'entre 15 i 20 minuts per pacient amb l'objectiu de millorar l'estada a l'UCI, on els ingressats es troben enllitats i alguns, intubats.La doctora Lucía Picazo, del Servei de Medicina Intensiva, observa que els pacients ingressats a l'UCI es troben molt preocupats pel seu estat de salut i recalca que la idea del projecte és «reduir-ne els nivells d'estrès; augmentar-ne el benestar; afavorir la comunicació i que participin en la seva rehabilitació».«En aquest programa es treballa fonamentalment la dimensió emocional perquè els pacients se sentin acompanyats, a partir d'aquesta connexió immediata que s'estableix amb l'animal», afegeix Jaume Fatjó, director de la Càtedra Fundació Affinity Animals i Salut del Departament de Psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).Fatjó indica que volen que el pacient pugui interactuar amb l'animal de forma natural, com ho faria amb el seu gos, en cas que en tingui. «Una de les pacients ens deia que trobava molt a faltar els seus gossos i que ara podia fer, d'alguna manera, el que viu a casa», explica.Per al projecte, buscaven gossos tranquils, que se sentin còmodes damunt del llit i que els agradi el contacte humà. L'entrada a l'UCI es fa seguint estrictes protocols hospitalaris i els gossos estan supervisats permanentment per veterinaris especialistes en benestar i comportament animal.