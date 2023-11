Els 8 detinguts a Catalunya per gihadisme formaven part d'un grup que va atemptar a París el 2020

A partir d'aquest atemptat amb dos ferits greus, la Policia Nacional va investigar si hi havia seguidors a Espanya

Els 14 detinguts aquest dimarts per adoctrinament, apologia i enaltiment terrorista, 8 dels quals a Catalunya, formaven part d'un grup pakistanès que va atemptar a París el 2020. En concret, Zaheer Hassan Mahmood va ferir de gravetat dues persones.L'operatiu d'aquest dimarts és la segona part d'una operació que va començar el febrer del 2022, quan la policia va detenir a Espanya cinc persones més d'aquesta organització, integrada per persones amb una interpretació intolerant i violenta de la religió, ha apuntat la Policia Nacional en un comunicat. Arran de l'atemptat de París, el cos va iniciar una investigació per detectar perfils radicals seguidors d'aquest moviment a Espanya.Cinc persones van ser detingudes el febrer del 2022, però els agents van seguir investigant fins a la detenció d'aquestes 14 persones aquest dimarts: 7 a Barcelona, 2 a Guipúscoa, 2 a València, 1 a Àlaba, 1 a Lleida i 1 més a la Rioja. Ha coordinat la investigació el jutjat central d'instrucció número 6 i la Fiscalia de l'Audiència Nacional.