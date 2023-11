Detenen a Madrid un fugitiu que portava ocult en una casa des de feia quatre anys: el van atrapar per treure el cap per la finestra

Comptava amb 50 detencions i una extensa xarxa d'enllaços familiars en un entorn tancat i de difícil accés

Actualitzada 09/11/2023 a les 15:29

La Policia Nacional ha detingut al barri de Villaverde (Madrid) un fugitiu buscat des del 2019 per robatoris amb violència, amb força i trencaments de condemna. El pròfug comptava amb 50 detencions, estava requerit per sis jutjats nacionals i comptava amb una extensa xarxa familiar en un entorn tancat, de difícil accés policial, que en facilitava l'ocultació.La investigació per a la seva localització va començar fa unes quantes setmanes quan els agents van esbrinar que el fugitiu s'ocultava el districte Usera-Villaverde. «Realitzades gestions sobre el possible domicili del pròfug es va observar que el reclamat no sortia en cap moment a l'exterior, per la qual cosa els investigadors van iniciar vigilàncies per veure si en algun moment treia el cap a alguna finestra o balcó i aconseguien provar que estigués en aquest habitatge», assegura la Policia.Després de diverses jornades de treball d'observació es va poder observar l'home abocant-se a la finestra del pis. «En aquell moment se sol·liciten un manament d'entrada i se sol·licita suport a la UIP a causa de l'elevada conflictivitat de la zona», relata el cos policial. Un cop a l'interior de l'habitatge es troben l'home amagat a l'habitació de la nena, sota un llit i cobert per mantes.A més, es va localitzar una habitació condicionada per a cultiu de marihuana amb maquinària a aquest efecte i aïllament tèrmic, que el fugitiu va manifestar que ja havia venut tot per mantenir-se. Després de la detenció, els agents van sortir ràpidament amb l'home de la zona ja que s'estaven iniciant disturbis, tant a l'exterior com per part del veïnat increpant des de les finestres.