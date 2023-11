Condemnen Sanitas a indemnitzar un pacient amb més de 213.000 euros per les seqüeles d'una operació

L'home té una incapacitat permanent per falta de mobilitat a les cames arran d'un hematoma mal tractat

Actualitzada 09/11/2023 a les 15:57

El Jutjat de Primera Instància número 6 de Cerdanyola del Vallès ha condemnat l'asseguradora Sanitas a indemnitzar un pacient amb més de 213.000 euros per les seqüeles derivades d'una operació a l'Hospital General de Catalunya, a Sant Cugat. La sentència, feta pública pel despatx Col·lectiu Ronda, apunta que el consentiment atorgat pel pacient va ser defectuós, ja que no se li va informar amb prou antelació dels riscos que comportava la cirurgia.També considera provada una «manca de vigilància diligent del pacient» per part dels sanitaris, la qual va provocar un hematoma a la zona lumbar que va derivar en una paràlisi parcial de les cames i una severa alteració de l'esfínter. L'home té una incapacitat permanent absoluta. L'abril del 2015 l'home es va sotmetre a una reartrodesi, una cirurgia per ajustar estructures de fixació de la columna col·locades en una anterior intervenció. Segons la jutgessa, arran de l'operació l'home va patir greus seqüeles i lesions en la mobilitat de les cames, de manera que actualment es veu obligat a fer servir regularment caminadors i cadira de rodes.La magistrada diu que les seqüeles són fruit del seguiment inadequat que els metges i infermeres van fer del pacient durant el post operatori, ja que l'home va desenvolupar un hematoma que no va ser tractat de forma adequada. En aquest sentit, apunta que el pacient es va queixar de dolors intensos des de poc després de l'operació, i constata que només va rebre analgèsics. L'hematoma es va complicar, provocant una compressió de les estructures nervioses.En responsabilitza l'equip mèdic per falta de «vigilància diligent» malgrat que «l'hematoma és una complicació prevista en aquest tipus de cirurgies». La jutgessa afirma que els sanitaris en podrien haver detectat l'abast fent una resonància magnètica. Assenyala que, després de dos dies amb analgèsics, un cirurgià va constatar que la situació del pacient era anòmala i va decidir fer una nova operació urgent per minimitzar les conseqüències de la compressió nerviosa derivada de l'hematoma. «Si s'hagués actuat més ràpid, les conseqüències s'haurien pogut evitar», sentencia la magistrada.D'altra banda, considera que l'hospital no va ser informat degudament dels riscos que assumia sotmetent-se a l'operació, la qual era una segona intervenció quirúrgica després de la col·locació de les peces de fixació a la columna. Segons recull la sentència, el consentiment informat va ser «defectuós» perquè no se li van explicar al pacient totes les possibles complicacions que podia comportar la intervenció, i diu que el document no recollia que l'home té diagnosticada una diabetis que pot multiplicar per tres el risc de complicacions. La jutgessa també destaca que l'home va signar la documentació de forma «precipitada» instants abans d'entrar a quiròfan.Assenyala l'asseguradora Sanitas com a empresa condemnada perquè afirma que és la responsable de qualsevol negligència comesa pels centres i facultatius de les seves guies mèdiques. La condemna a pagar més de 213.000 euros més els interessos des del 30 de juny del 2016 i fins que completi el pagament. La sentència és ferma i no admet recurs.