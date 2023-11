Acord a la UE perquè els bancs ofereixin serveis de pagament instantani com Bizum a tots els seus clients

Un cop entri en vigor, les transaccions s'executaran en un màxim de deu segons independentment del dia i l'hora

Actualitzada 09/11/2023 a les 12:51

Acord entre el Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea perquè els bancs ofereixin serveis de pagament instantani com Bizum a tots els seus clients. Segons han detallat els colegisladors europeus, un cop entri en vigor la proposta, les transaccions s'executaran en un màxim de deu segons, independentment del dia i l'hora en què s'ordenin. L'acord assolit aquesta setmana pretén agilitzar el sistema actual, on els proveïdors de serveis només actuen durant hores laborals i activen els enviaments de diners com a mínim un dia més tard de l'ordre. De fet, segons dades facilitades per la Comissió Europea, a principis de 2022 només una de cada deu operacions bancàries a la UE es completaven de forma immediata.



En línia amb la proposta de la Comissió, el Consell i l'Eurocambra han acordat que les normes beneficiïn els consumidors i els negocis de la Unió Europea i dels països de l'Àrea Econòmica Europea (Islàndia, Liechtenstein i Noruega).També tal com va plantejar l'executiu, els càrrecs que s'apliquin per aquest tipus d'operacions han de ser els mateixos -o inferiors- als càrrecs corresponents a les transferències de crèdit estàndards.A més, sota les noves normes, els proveïdors de serveis bancaris hauran de verificar que les dades dels beneficiaris són coincidents amb el nom que ha introduït el pagador. En cas que es detectin irregularitats, s'avisarà el pagador per evitar possibles fraus o errors.Amb l'acord provisional assolit aquesta setmana, tant el Parlament Europeu -primer a través del comitè d'Afers Econòmics i Monetaris i després a través del ple- i el Consell de la UE hauran d'aprovar formalment el pacte per tal que la proposta entri en vigor.