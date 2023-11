15 i 16 de novembre, les dates més probables per al debat d'investidura

Armengol mantindrà una conversa amb Pedro Sánchez abans d'oficialitzar la convocatòria del ple

Actualitzada 09/11/2023 a les 16:53

El debat d'investidura de Pedro Sánchez podria tenir lloc els dies 15 i 16 de novembre, dimecres i dijous de la setmana que ve, segons fonts socialistes. Un cop aconseguit l'acord amb Junts, el PSOE espera tancar en les pròximes hores el suport del PNB per completar el ventall de les aliances que han de fer possible la investidura.La presidenta del Congrés, Francina Armengol, mantindrà una conversa en les pròximes hores amb el candidat i podria anunciar la data oficialment aquest divendres o dilluns. Prèviament al debat, el PSOE registrarà en les pròximes hores la llei d'amnistia. Els socialistes volen que porti la signatura conjunta de totes les formacions que li donen suport, és a dir PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG.El PSOE espera obtenir el 'sí' del Congrés a la investidura en primera votació, sense necessitat de fer un segon escrutini 48 hores després. Els socialistes han tancat ja acords amb Sumar, ERC, Junts, Bildu i BNG i tan sols els resta per signar l'entesa amb el PNB, malgrat que aquesta formació ja ha avançat el seu suport al candidat socialista. També està pendent el possible vot favorable de l'única diputada de Coalició Canària.Un cop obtingui el sí del PNB, el PSOE estarà en disposició d'obtenir una investidura amb 178 vots, dos per sobre la majoria absoluta amb el suport del Grup Socialista, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNB i BNG. S'hi sumarà un vot més, el que faria 179, si Coalició Canària passa al 'sí'. Paral·lelament, el PSOE registrarà també en les pròximes hores la llei d'amnistia. Encara no se'n coneix el contingut exacte perquè les parts no el volen fer públic fins que no obtingui l'aval de totes les formacions que l'han de signar.L'encarregada de fixar la data de la investidura és la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que no necessita una reunió de la Mesa per fer-ho. Un cop mantingui una conversa amb el candidat, Pedro Sánchez, Armengol compareixerà per anunciar-la públicament. Ho pot fer fins a 48 hores abans de la celebració del ple.