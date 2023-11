Un home inicia una vaga de fam encadenant-se davant del Congrés com a protesta contra l'amnistia

El jove critica que el president del Govern en funcions, Pedro Sánchez, no hagi complert la seva paraula

Actualitzada 08/11/2023 a les 17:42

Adán Sánchez, de 28 anys i natural de Toledo, porta des del dimarts al matí encadenat a un arbre de la plaça de les Corts de Madrid, davant del Congrés dels Diputats, en vaga de fam en protesta contra l'amnistia al procès. El jove assegura que contradiu el que s'ha dit per Pedro Sánchez en campanya electoral.Embolicat en una bandera d'Espanya a mode de capa, davant la curiositat dels vianants i enmig de protestes contra la guerra d'Israel a Gaza, aquest dimecres coreja càntics amb un megàfon: «Sánchez vete ya, el pueblo no te quiere» o «Que te vote Txapote», entre altres.«Pedro Sánchez en la campanya electoral el primer que va dir és que no pactaria amb etarres ni amb separatistes. Va dir que portaria a (Carles) Puigdemont davant del jutge i no ho ha fet, el que farà és una amnistia i se saltarà la Constitució espanyola i això no ho podem permetre els espanyols», ha defensat.El jove ha assegurat que no pertany a cap organització ni partit polític, i que se li va ocórrer a ell la idea d'iniciar la vaga de fam indefinida. «Soc així, se'm va ocórrer a mi, em ve una idea i ho faig». El que demanda per a desistir de la seva protesta és una repetició electoral i que mentrestant la gent surti al carrer «pacíficament» a rebutjar la llei d'amnistia.La Policia s'ha acostat en un moment donat a identificar-li, i ha explicat als periodistes que nombroses persones s'han ofert a portar-li aliments, però que els ha declinat. Segons Adán, Sánchez hauria d'haver dit abans de les eleccions de juliol que pactaria «amb etarres i amb separatistes i que portaria a Puigdemont i li deixaria fer un referèndum il·legal. Així hauríem vist qui li hauria votat».