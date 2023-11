Separades amb èxit Khadija i Cherive, dues bebès siameses de Mauritània, a l'Hospital Sant Joan de Déu

Actualitzada 08/11/2023 a les 17:06

Dos bebès siameses procedents de Mauritània que estaven unides per l'abdomen han estat separades amb èxit després de l'operació a la qual han estat sotmeses aquest dimecres a l'hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona. Les dues germanes, Khadija i Cherive, van néixer el passat 8 d'octubre unides per la part superior de l'abdomen, amb un cordó umbilical únic i un pes conjunt de 5,2 quilograms.A finals d'octubre van viatjar a Barcelona en un avió medicalitzat de l'Exèrcit, acompanyats per familiars, metges militars i personal sanitari de Sant Joan de Déu, per a ser operades en aquest centre barceloní.Després de les pertinents proves mèdiques prèvies i preparatius, fonts de l'hospital han detallat que aquest dimecres s'ha dut a terme l'operació i que ha transcorregut «segons el previst». En la intervenció, que ha durat 5 hores, han participat un equip de 20 professionals de diferents disciplines. Les bebès seguiran ingressades per a prosseguir amb el procés de recuperació.