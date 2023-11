Sanitat finança un nou tractament per deixar de fumar

El Ministeri reemborsarà un únic intent a l'any amb aquest medicament per deixar de fumar

Actualitzada 08/11/2023 a les 18:14

Com funciona i quant dura el tractament?

Quant costa?

A qui va dirigit?

El tabac, encara que cada vegada és menys freqüent al nostre país, continua sent un problema de salut per a molts espanyols: un 23,0% de la població de 15 i més anys fuma diàriament, i segons dades del Ministeri de Defensa, un 70% desitja deixar de fer-ho. Per això, el recent llançament d'un nou medicament és una grandíssima notícia per a tots ells. Es tracta de Recigarum, un fàrmac que amplia el ventall d'opcions per deixar de fumar i que ja està disponible a les farmàcies espanyoles. Això sí, serà necessària prescripció mèdica.El seu principal actiu fonamental és la citisina, un alcaloide vegetal que s'extreu dels arbres -el mateix que utilitza el Todacitán- i va ser utilitzat durant la Segona Guerra Mundial com a substitut del tabac, així com per a tractar malalties com el restrenyiment, l'insomni o la migranya.El tractament consisteix en prendre 100 comprimits d'1,5 mg durant 25 dies. Primer, es comença amb sis comprimits diaris -cada dues hores- i s'acaba prenent solament un. En aquest sentit, des d'Adamed defensen que la presentació del seu medicament és l'única que inclou un blíster calendaritzat visualment per a ajudar a l'adherència.Segons el Ministeri de Sanitat, el cost de 'Recigarum' és de 111 euros, exactament el mateix que costa Todacitan, l'altre medicament existent a Espanya per deixar de fumar. Del preu total, el pacient aporta entre el 40% i el 60%, en funció de la seva renda. Cal destacar que l'existència de dos medicaments rebaixa el risc de desproveïment, un fet que va succeir a l'inici de l'any quan Sanitat va decidir finançar Todacitan i va haver-hi una gran demanda.El tractament només es finança una vegada, és a dir, existeix un únic intent d'abandó per any, en fumadors amb un consum mínim de deu cigarrets al dia i un alt nivell de dependència física (amb una puntuació a partir de 7 en el test de Fagerström).