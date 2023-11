Les trucades al 112 per la troballa d'objectes sospitosos es dupliquen durant el mes d'octubre

Els Mossos registren 45 amenaces falses de bomba entre gener i setembre, més del doble que l'any passat

Actualitzada 08/11/2023 a les 16:51

Les trucades al 112 relacionades amb la troballa d'objectes sospitosos de ser o contenir artefactes explosius s'han duplicat aquest octubre. Les 40 o 50 que són habituals s'han incrementat fins les 87. Ho ha avançat la periodista Anna Punsí i ho han confirmat fonts de Protecció Civil a l'ACN. A banda, durant el 2023 han crescut els avisos per falses amenaces de bomba.Segons els Mossos, entre gener i setembre se'n van comptabilitzar 45, el que suposa més del doble que en tot l'any 2022, quan se'n van registrar 22. Els darrers casos van ser el 2 de novembre a la seu de Vox a Barcelona i el 22 d'octubre a la sala Razzmatazz. Tot plegat coincideix amb la guerra entre Israel i Hamàs i els darrers atacs violents i atemptats de França i Bèlgica.Les alertes més habituals que reben els operadors del 112 estan vinculades amb la visualització o la troballa de bosses, caixes, maletes, motxilles o objectes estranys en espais molt concorreguts, com estacions de tren, o places. Pel que fa als falsos avisos de bomba, se'n produeixen cinc o sis de mitjana cada mes. El passat mes de maig va registrar-se un gran pic, amb 12 amenaces de bomba que van quedar en un ensurt. Fer aquestes trucades pot comportar un delicte de desordres públics amb penes de fins a un any de presó, segons recull el Codi Penal.