Investiguen X, l'antic Twitter, per permetre publicitat enganyosa sobre criptomonedes

La CNMV obre per primera vegada un expedient sancionador per incompliments relacionats amb els criptoactius

Actualitzada 08/11/2023 a les 18:49

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) investiga la xarxa social X, antigament Twitter, per permetre publicitat enganyosa amb criptomonedes. Així ho ha avançat el president de l'ens regulador, Rodrigo Buenaventura, que ha remarcat que els intents de frau perjudiquen la «confiança» dels inversors i la reputació del sistema financer.Paral·lelament, aquest dimecres la CNMV també ha obert per primera vegada un expedient regulador relacionat amb els criptoactius. En concret a l'empresa Miolo Desarrollos, per fer dues campanyes publicitàries de criptomonedes que no tenien les advertències i els riscos d'aquests productes i que no s'ajustaven a la normativa. La CNMV considera que es tracta d'una infracció greu.Des de l'entrada en vigor de la norma que regula les criptomonedes, el febrer del 2022, la CNMC ha detallat que ha fet més de 210 actuacions, ha revisat 1.327 peces publicitàries i ha enviat 196 requeriments informatius relacionats amb la matèria.