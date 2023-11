Enxampen un conductor a 212 quilòmetres per hora per l'A-14 a Torrefarrera

Els Mossos d'Esquadra l'han denunciat penalment per circular a més del doble del permès

Actualitzada 08/11/2023 a les 14:11

Els Mossos d'Esquadra van enxampar dissabte un conductor a 212 quilòmetres per hora per l'autovia A-14 a l'alçada de Torrefarrera (Segrià) en direcció Lleida. Els fets van passar a la tarda en un control preventiu en un tram on la velocitat màxima permesa és de 120 quilòmetres per hora.Un cop aturat el vehicle van identificar el conductor i van informar-lo dels fets i que quedava denunciat per un delicte contra la seguretat viària per anar a més del doble de la velocitat permesa. El conductor va quedar citat per presentar-se a un judici ràpid aquesta mateixa setmana al jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.