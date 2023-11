El G7 demana «pauses i corredors humanitaris» perquè l'ajuda arribi a Gaza i insisteix que cal «protegir els civils»

La declaració defensa la «solució dels dos estats» com «l'únic camí cap a una pau justa i duradora»

Actualitzada 08/11/2023 a les 11:42

El G7 ha demanat aquest dimecres «pauses i corredors humanitaris» en el conflicte a Gaza perquè l'ajuda humanitària arribi a la Franja. En una declaració pactada després de dos dies de reunió a Tòquio, els ministres d'Exteriors del G7 defensen «pauses i corredors humanitaris per facilitar l'assistència urgent que es necessita, el moviment de civils i l'alliberament dels ostatges», diu el text, que remarca la importància de «protegir els civils» i de respectar la llei internacional, «especialment» la llei humanitària internacional. La declaració insisteix en la condemna dels atacs de Hamàs a Israel i remarca que la majoria dels morts han estat civils.



En el text, els ministres expressen la seva preocupació pel «risc de violència extrema» contra els colons israelians a Cisjordània. Els ministres també remarquen que treballaran per «evitar que Hamàs tingui la capacitat de recaptar i utilitzar fons per cometre atrocitats», fins i tot amb el plantejament de sancions.Per posar fi al conflicte, el G7 defensa la «solució dels dos estats» com «l'únic camí cap a una pau justa, duradora i segura».