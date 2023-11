Denuncien un «gran pacte» entre vuit cadenes de supermercats per fixar el preu de l'oli d'oliva de marca blanca

L'entitat alerta que una ampolla costa el mateix a Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl i Mercadona

Actualitzada 08/11/2023 a les 16:05

Facua ha presentat una denúncia a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) contra vuit cadenes de supermercats per un «gran pacte» a l'hora de fixar el preu de l'oli d'oliva de marca blanca. L'associació de consumidors ha alertat que les marques pròpies d'Alcampo, Aldi, Carrefour, Dia, Eroski, Hipercor, Lidl i Mercadona tenen preus «idèntics» o amb una variació d'un cèntim en les ampolles.Facua considera que això posa de manifest una «estratègia» de fixació de preus i demana investigar-ho. Així mateix, l'entitat ha avisat que el preu ha pujat un 9% durant l'últim mes, que podria ser il·legal en cas que s'hagi fet per augmentar el marge de benefici. Facua també ha denunciat aquest encariment al Ministeri de Consum. Cal recordar que el decret que regula la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics prohibeix pujar els preus per augmentar els guanys mentre la mesura estigui en vigor.