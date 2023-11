Ascendeixen una agent per alletar un nadó a Acapulco després del pas de l'huracà Otis

«La seva tasca és un exemple d'humanisme per a totes i tots», va escriure el cap de la policia

Actualitzada 08/11/2023 a les 17:19

La Policia d'Acapulco ha ascendit la seva agent Arisbeth Dionisio després que acudís al port d'Acapulco a ajudar en les tasques de rescat davant el pas de l'huracà Otis i es fes famosa per alletar un nadó de quatre mesos que feia dos dies que no provava aliment.Dionís va ser ascendida a la seu de la Secretaria de Seguretat Ciutadana (SSC) de la Ciutat de Mèxic. La notícia va ser difosa a la Policia que va reconèixer la tasca. «Per la seva vocació de servei a la ciutadania i per posar en veu alta el nom de la SSC CDMX, la meva companya Arisbeth Dionisio Ambrosio de l'Agrupament Guineus, que va protegir la vida d'un nadó a Acapulco, va ser ascendida. La seva tasca és un exemple d'humanisme per a totes i tots», va escriure el cap de la policia.En declaracions a la premsa local, Dionisio, de 33 anys, va dir que va oferir a la mare del nen donar-li aliment, ja que tenia llet materna. «Li estava donant el pit a un nadó que no coneixia i jo pensava en el meu, del que estava lluny», ha explicat l'agent a la BBC sobre aquell moment.Per part seva el president mexicà, Andrés Manuel López Obrador, ha visitat aquest dimarts de nou la zona afectada per l'històric huracà Otis a Acapulco, enmig de les crítiques de l'oposició per la presumpta lentitud de la resposta del Govern.Acapulco ha estat la ciutat més copejada per Otis, que ha deixat 48 morts i 48 desapareguts. A més, 250.000 persones es van quedar sense vivenda en una ciutat on només ara comencen a reobrir els comerços o les benzineres.