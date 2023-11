Aquests són els productes que més s'encareixen abans de Nadal

Des de 2015, l'OCU analitza el preu d'una sèrie d'aliments de gran demanda en aquestes dates

Actualitzada 08/11/2023 a les 13:58

Segons dades de l'observatori de preus de l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU), que avalua l'evolució del cost de fins 16 aliments que acostumen a consumir els espanyols durant les celebracions de Nadal, els preus comencen a pujar ja a mitjans i sobretot a finals del mes de novembre. Des de 2015, l'OCU analitza el preu d'una sèrie d'aliments de gran demanda en aquestes dates en mercats municipals, supermercats i hipermercats.Els 16 productes analitzats són: el lletó per rostir per quarts, el redó de vedella, la pularda, el gall dindi, el pernil ibèric d'esquer al tall, la llombard, la pinya, el besuc, el llobarro d'aqüicultura, el lluç al tall, les angules, els llagostins cuits, els percebes gallecs, les cloïsses, les ostres i la magrana.L'estudi de 2022 assenyala que «les pujades més importants es produeixen en els peixos i en els mariscos» mentre que en el cas de les carns «són molt més moderades». Així les cloïsses van pujar l'any passat un 19%, el pernil ibèric un 10%, el besuc un 7% i els percebes un +6%. Al contrari, van baixar de preu la pinya (-5%) i la magrana (-5%), la pularda (-4%) i els llagostins (-3%). En productes com el corder, el redó de vedella o les angules tot just havien registrat variacions, igual com les fruites i verdures.L'organització de consumidors recomana per esmorteir en la mesura possible les pujades típiques als aliments nadalencs «avançar les compres o substituir els productes més cars per altres alternatius més econòmics que, encara que tinguin menys demanda, poden resultar igual d'interessants des d'un punt de vista nutricional».