Aquesta és la raó per la qual les conductores tenen més de risc de morir en un accident

I el doble de probabilitats de patir una lesió cerebral greu que els homes, segons un estudi

Actualitzada 07/11/2023 a les 17:06

Un estudi presentat aquest dimarts indica que les conductores dones tenen un 17% més de risc de morir i el doble de probabilitats de patir una lesió cerebral greu que els homes en un accident de trànsit. Es tracta de dades recollides en l'estudi Coches seguros para todos. Análisis de la accidentalidad bajo una perspectiva de género (2012-2021) de la Fundación Líniea Directa. El treball ha estat presentat per la directora general de la fundació, Mar Garre, i que ha estat realitzat en col·laboració amb el Centre Saragossa i l'Institut d'Investigació Tecnològica de la Universidad Pontificia Comillas.Els investigadors han extret conclusions a través d'una prova en la qual han reproduït un xoc frontal de circumstàncies idèntiques per a ambdós gèneres, que ha permès concloure a més que les conductores tenen gairebé un 50 per cent més de possibilitats de tenir una fractura cranial en un accident.L'estudi explica que en no arribar bé als pedals moltes dones es veuen obligades a atansar-se massa al volant, la qual cosa incrementa notablement la probabilitat de patir lesions greus al tòrax, la cara i el coll quan s'activa el coixí de seguretat. Adverteix també que el disseny del cinturó de seguretat afavoreix l'efecte «submarining» en les conductores, un lliscament al seient que pot provocar importants lesions internes per la pressió de la banda inferior sobre el ventre, i a més no té en compte el pit femení ni protegeix adequadament les espatlles de la dona. Sobre això recorda que «tradicionalment el cos femení no s'ha tingut en compte en les proves de xoc ja que els ninots més utilitzats en les mateixes han estat dos prototips masculins i un de femení però que és una mera adaptació del cos de l'home». «Això en gran manera ha determinat que el disseny dels vehicles estigui basat en l'anatomia dels homes i no tant en la de les dones», indica una de les conclusions d'aquest treball. L'estudi apunta que les possibles raons és que hi ha més conductors homes (56 per cent), condueixen un 70 per cent més de temps, són els que generalment prenen la decisió de compra del cotxe i tenen pitjors índexs d'accidentalitat.De fet, en l'última dècada el 90 per cent dels morts en accident de trànsit a Espanya i el 85 per cent dels ferits greus eren homes. Així mateix el 92 per cent dels conductors que van morir en accident de trànsit el 2022 que van donar positiu en drogues o alcohol eren homes, i el 73 per cent dels sancionats també.Quant a l'accident mortal més freqüent també hi ha diferències entre gèneres de tal manera que en el cas femení el més habitual és una col·lisió frontal (22 per cent) amb un turisme (77 per cent) i en el masculí una sortida de via amb col·lisió (23 per cent) amb un turisme (46 per cent). L'informe es completa amb una enquesta a 1.700 conductors de tot Espanya, que reflecteix que el 77 per cent dels homes creuen que encara existeixen molts prejudicis contra les conductores, un percentatge que en el cas de les dones assoleix el 86 per cent.Les dones atribueixen l'accidentalitat més gran dels homes a què, en general, «corren més i incompleixen més les normes» (34 per cent) mentre que els homes creuen que la causa és que «fan molts més quilòmetres» (26 per cent). Un de cada cinc automobilistes homes reconeix haver insultat una conductora al·ludint al seu gènere.