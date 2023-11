Un prostitut accepta quatre anys i quatre mesos de presó per extorsionar un client enviant fotos sexuals a la dona

L'acusat es va presentar al domicili de la víctima i va deixar una nota amb el seu telèfon, que va ser recollida per la dona de la víctima

Actualitzada 07/11/2023 a les 15:17

Un home ha acceptat aquest dimarts quatre anys i quatre mesos de presó per haver extorsionat un altre home enviant fotos mantenint relacions sexuals amb ell a la dona de la víctima. L'home, que ja havia cobrat inicialment per mantenir les relacions sexuals, s'enfrontava a vuit anys de presó, però ha pactat una rebaixa amb la fiscalia i no ha demanat suspensió de la pena, cosa que comportarà el seu ingrés a presó. El judici s'havia de celebrar a l'Audiència de Barcelona, però amb la conformitat s'ha evitat fer-lo. L'home no haurà d'indemnitzar la víctima, que ha renunciat a cobrar res, i no podrà comunicar-s'hi ni apropar-s'hi.Segons el relat de la fiscalia, víctima i acusat van mantenir relacions sexuals consentides el 23 de setembre del 2020, però l'acusat va gravar l'escena sense que la víctima ho sabés. Al cap de dos o tres dies l'acusat va parlar amb la víctima demanant-li diners per continuar els seus estudis. «Et dono una hora perquè t'ho pensis, o per contra hauré de seguir pressionant d'altres maneres que no seran boniques realment», va dir-li, i va adjuntar una foto on constava el preu del primer curs dels estudis de direcció: 6.850 euros en total, dividits en una reserva de 990 euros, matrícula de 1.300 euros i vuit mensualitats de 570 euros cadascuna.L'acusat també li va enviar missatges on li deia: «Això és per una bona causa per a mi i podràs considerar el teu generós suport com una qüestió altruista»; «Com et vaig comentar, a vegades et toca estar al lloc menys indicat»; «I creu-me que no vull perjudicar-te més, no és la meva intenció fotre't la vida»; «Només necessito una mica de suport per poder continuar els meus estudis»; «Si arribéssim a un bon acord, creu-me que et deixaré en pau i això no et tornarà a passar mai més»; «És això, no serà tant complicat».L'1 d'octubre del 2020 l'acusat es va presentar al domicili de la víctima i va deixar una nota amb el seu número de telèfon, que va ser recollida per la dona de la víctima, que va trucar en dues ocasions sense obtenir resposta. Al cap de mitja hora, la dona va rebre els següents missatges: «Em fa pena fer això, però saps amb qui passa el temps el teu espòs?»; «Vaig intentar que no te n'assabentessis d'aquesta manera, no volia perjudicar-lo però em semblava injust que el teu espòs recorri als meus serveis»; «Ho lamento».També li va enviar una foto on es veia acusat i víctima al llit d'un hotel i un vídeo on es veia els dos implicats fent-se una fel·lació mútua i li va dir: «Així com la foto que acaba de veure, hi ha un vídeo llarg i explícit; suposo que podem arribar tots a un acord raonable perquè no surti a la llum». «Seria fatídic que les persones que conviuen amb vostès, veïns, éssers estimats, el veiessin; penso que per a vostè seria totalment desagradable que fos d'aquesta manera», la va amenaçar.Posteriorment, l'acusat va tornar a contactar amb la víctima: «Et va agradar la meva sorpresa? Ja decidiràs què fas. Això també pot afectar el negoci de la família, no creus? Jo no m'ignoraria si fos tu». Per tot això, la fiscalia li demanava inicialment vuit anys de presó i quatre anys més de prohibició d'aproximació i comunicació amb la parella pels delictes de xantatge o amenaces condicionals i de descobriment i revelació de secrets amb finalitats lucratives.