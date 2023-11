Les claus per al bon ús de la caldera de gas

El conseller de Medi Ambient de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, ha presentat una campanya per a un ús eficaç de les calderes de gas

Actualitzada 07/11/2023 a les 17:06

Si notes olor de gas: tanca la clau general del gas, obre les finestres, no provoquis flama ni espurnes ni accions interruptors elèctrics. Truca al servei d'Urgències. Vigila que la combustió és correcta: flama blava sí, frama groga no. Evita vessaments de líquid i corrents d'aire que puguin apagar la flama. Recorda que és obligatori instal·lar calderes i escalfadors estancs. Si retires un aparell de gas, la connexió ha d'estar condemnada per una empresa instal·ladora habilitada. Revisa la xemeneia de l'edifici. La sortida de fums pot estar obstruïda per nius, fulles, branques o obres mal executades. No obstrueixis les reixetes ni el tub de sortida de gasos de la caldera o escalfador. Els locals en els quals s'ubiquin les botelles de gas han d'estar ventilats. No emmagatzemis botelles de gas en zones pròximes a altes temperatures. A les instal·lacions de butà o propà, així com en aparells mòbils (endolls, paellons) vigila el bon estat del regulador del tub flexible i la seua caducitat.

Controlar que hi hagi una bona ventilació, que la flama del gas sigui sempre de color blau i un bon manteniment, són algunes de les claus per evitar accidents o problemes amb la caldera i els escalfadors a casa de cara a l'arribada de les altes temperatures.El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Interior de la Comunitat de Madrid, Carlos Novillo, ha presentat aquest dimarts la campanya informativa d'aquest any per a un ús eficaç de les calderes de gas, que es difondrà fins el proper 10 de desembre en premsa digital i falques radiofòniques.Per a Novillo aquesta és «una de les campanyes més importants» perquè parla de la seguretat en una època complicada, l'hivern, on comencen a activar-se totes les calderes que escalfen les llars, per la qual cosa considera molt important que els ciutadans coneguin els consells bàsics de seguretat en l'ús del gas.Un decàleg de recomanacions: