Dos agents ferits lleus i decomís de porres extensibles i pals a les protestes contra PSOE a Ferraz

La Policia Nacional confirma tres detinguts i el llançament de gas lacrimogen al final de la concentració

Actualitzada 07/11/2023 a les 11:32

La protesta d'aquest dilluns davant la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid va acabar amb tres manifestants detinguts i dos agents de la Policia Nacional ferits lleus. Segons han informat fonts del cos, durant la concentració es van decomissar també tres porres extensibles, una pala i diversos pals i barres.Per intentar contenir els manifestants, 3.800 segons la delegació del govern, els agents van utilitzar un fumigen innocu, primer, i gas lacrimogen, després, amb les darreres càrregues. Aquestes mateixes fonts constaten la presència de persones d'estètica «ultra» en una protesta organitzada per clamar contra l'amnistia que negocien els socialistes amb Junts en el marc de les negociacions d'investidura de Pedro Sánchez.Tal com apunta l'atestat policial de la protesta, va ser a partir de les vuit de la nit quan els agents van començar a observar que, entre la multitud pacífica concentrada als voltants de la seu del PSOE, comencen a aparèixer persones amb la cara coberta i estètica «ultra». Aquests individus van situar-se a la primera fila de la manifestació, a prop de la tanca, fet que va obligar a reforçar el desplegament.Poc després, cap a les vuit i mitja, un d'aquests individus, que va acabar detingut, va decidir saltar la tanca i va agredir un agent. Amb l'arribada de les nou de la nit, part dels manifestants van optar per marxar del lloc, però gradualment van ser reemplaçats per més persones tapades i d'estètica ultra. A poc a poc, aquestes es van anar distribuint per la tanca que protegia la seu del PSOE i van començar a llançar ampolles i altres objectes als policies.Segons les fonts policials, després de reforçar novament la presència policial a primera línia es van fer dos llançaments de fumigen innocu (un producte no lacrimogen) com a advertiment de les intervencions i càrregues. Va ser aleshores quan es van produir dues detencions més, concretament a un home per agredir un inspector i una dona per desobediència.Diversos vídeos difosos ahir a les xarxes socials recollien el llançament de pots de fum des de les línies policials, així com intents d'alguns dels manifestants de trencar el cordó d'agents que blindava la seu socialista i cops de porra dels policies per repel·lir-los. La cita va comptar amb la presència del líder de Vox, Santiago Abascal, que va donar suport a una protesta que va tenir rèpliques també a Barcelona i a altres punts de l'Estat.