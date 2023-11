Denuncien Air Nostrum per deixar en terra un centenar de passatgers per cedir el seu avió als jugadors del Sevilla

L'avió que anaven a utilitzar els jugadors i cos tècnic del Sevilla per tornar a la capital andalusa havia patit una avaria

Actualitzada 07/11/2023 a les 18:28

Sense informació ni atenció

Demana a AESA que investigui Air Nostrum

Facua ha denunciat aquest dilluns Air Nostrum davant l'Institut Gallec de Consum i la Competència i el Ministeri de Consum per deixar en terra a Vigo a gairebé un centenar de passatgers per cedir el seu avió a jugadors i membres de l'equip tècnic del Sevilla Futbol Club, que venia de disputar un partit a la ciutat gallega. L'associació argumenta que l'incompliment contractual en el qual va incórrer l'aerolínia suposa una infracció a la normativa de protecció dels consumidors, per la qual cosa ha de ser objecte de sanció per part de les autoritats de consum.Facua ha presentat les seves denúncies davant l'autoritat gallega de protecció dels consumidors per ser en aquesta comunitat on van tenir lloc els fets. Però a l'haver afectats amb domicilis en diferents comunitats autònomes, ha exposat també el cas al Ministeri de Consum, perquè valori si exerceix la seva competència sancionadora. Els afectats es trobaven a l'aeroport de Peinador a l'espera d'agafar un avió amb destinació a Madrid quan l'aerolínia els va informar que cancel·laven el seu vol -que ja acumulava un cert retard-. El motiu és que l'avió que anaven a utilitzar els jugadors i cos tècnic del Sevilla per tornar a la capital andalusa havia patit una avaria, per la qual cosa Air Nostrum va prendre la decisió de cedir-los el dels afectats.Així, al voltant de 80 passatgers, que es trobaven ja a la zona d'embarcament, van veure com l'aerolínia els deixava sense poder pujar a l'avió per permetre l'embarcament dels membres del club sevillà. Pel que sembla, l'única opció que va donar la companyia va ser tornar al matí següent a l'aeroport per agafar un autobús amb destinació a Madrid o esperar a poder prendre un nou vol el dilluns.Segons han traslladat afectats a FACUA, la companyia no els va facilitar en cap moment informació sobre els drets que els assistien a causa de la cancel·lació del seu vol. «Només ens van donar un full de reclamacions perquè emplenéssim, però sense dir-nos res més», relata un dels passatgers. L'associació assenyala que Air Nostrum va incomplir així amb les seves obligacions envers els usuaris. «En cap moment ens van facilitar un transport fins a Vigo, o allotjament per passar la nit», continua. I tot això malgrat que el Reglament Europeu 261/2004 recull l'obligació de l'aerolínia de donar «allotjament en un hotel» i «transport entre l'aeroport i el lloc d'allotjament».Per aquest motiu, a més d'interposar les denúncies davant les autoritats de Consum, Facua també s'ha dirigit a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per a instar-li a investigar i vigilar que Air Nostrum compleix amb les seves obligacions, lliurant no només les compensacions a les quals tenen dret els usuaris de vols cancel·lats sinó reemborsant totes les despeses de transport, allotjament i menjar que hagin hagut de suportar els afectats.L'associació recorda que per al cas de vols de fins de 1.500 quilòmetres la compensació que les aerolínies han de lliurar als passatgers és de 250 euros. Igualment, també hauria de compensar qualsevol altre tipus de danys i perjudicis, ja siguin econòmics o morals, que hagin pogut patir a conseqüència d'aquesta situació. Facua, a més, indica als afectats que poden acudir a l'associació perquè realitzin les accions que siguin oportunes en defensa dels seus drets.