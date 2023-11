Aquests són els aliments que has d'evitar al matí per a tenir vitalitat

El sucre i el pa estan en el punt de mira

Actualitzada 07/11/2023 a les 20:44

Què passa si prenc pa blanc al matí?

Brioixeria industrial: què passa si menges en excés

Què aporten els cereals amb sucre?

Després d'un bon descans què millor que afrontar el nou dia amb un estupend esmorzar. Un moment en el qual es presenta el dilema de triar entre aliments saludables o aquells que satisfacin de manera immediata una (suposada) necessitat de sucre. Una dieta mediterrània com la d'Espanya possibilita tenir accés a fruita, fruita seca o oli d'oliva, aliments amb un alt valor nutricional. La importància d'apostar per un esmorzar saludable és tal que fins i tot influeix el control del pes corporal o la millora de l'atenció i la funció cognitiva.Tant per a la població adulta com per a la infantil és fonamental el primer menjar del dia, fins al punt que alimentació triada provoca beneficis més enllà de calmar l'apetit tan importants com desconeguts. En el cas del desdejuni infantil, els experts assenyalen una tríada infal·lible en la qual es combinen salut i energia: cereals (preferiblement enters/ integrals), producte lacti, i una fruita.La fórmula més saludable obliga a prestar una mica més d'atenció i elaboració en aquest primer moment del dia, però com a contrapartida assegurem que la nostra alimentació sigui equilibrada. Les fruites de temporada o els cereals integrals són dues bones opcions per a assegurar una bona aportació proteica i vitamínic. La pregunta és, per tant, quins aliments hauríem d'evitar a primera hora del dia?No es tracta d'eliminar el pa de l'esmorzar sinó de consumir farines poc o gens refinades, ja que aquestes tenen dèficits en els nutrients que més beneficis aporten a l'organisme, com a fibra, minerals o vitamines. El pa integral, que conté minerals essencials com el magnesi, ajuda a un millor metabolisme de la glucosa i per tant es presentaria com la millor opció. Com més regulada la glucosa, menys sensació de cansament.Els aliments ultraprocesados com és aquest cas, són també rics en farines no refinades, grasses i sucres, per la qual cosa la seva ingesta, lluny de ser diària, hauria de limitar-se a consums (molt) esporàdics. La realitat és que l'embalatge i els seus divertits dissenys fan les delícies dels més petits, i s'imposa per tant una especial cura: un desdejuni saludable no sols aporta vitalitat sinó que redueix el risc de malalties cardiometabòliques. Amb aquesta mena d'ingesta es sobreestimula la producció d'insulina i, de nou, sensació de cansament poc després d'esmorzar.Com s'ha indicat respecte al pa blanc, la recomanació no passa per deixar de consumir cereals, sinó per posar la lupa en el tipus de cereal, prioritzant aquell que estigui en gra sencer, sense processar. En segon lloc, és important chequear quina quantitat de sucre contenen aquests cereals: si és major de 15 grams per cada 100 es considera un aliment ultraprocesado. Aquest nivell abusiu de glucosa en sang provocarà directament una sensació de falta d'energia.