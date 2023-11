Un pacient amb parkinson avançat torna a caminar gràcies a un implant neuronal a la columna

El canvi és tal que Marc ara camina sense cap ajuda uns sis quilòmetres, sense dolors ni cansament

Actualitzada 06/11/2023 a les 17:45

Elèctrodes sobre la medul·la

Neurocientífics de l'Hospital Universitari de Lausana, a Suïssa, han creat una neuropròtesi que permet que els malalts de parkinson en fase avançada puguin tornar a caminar de manera normal, una habilitat que perden en nou de cada deu casos, i van presentar al primer pacient del món tractat amb aquesta tecnologia. Després de diversos mesos de rehabilitació, Marc, francès de 62 anys, va rebre la nova neuroprótesis, amb la qual ha superat per complet els problemes que tenia per caminar, ja que aquests no responien a cap dels tractaments que havia rebut, diu en declaracions a EFE en una part de la presentació a la premsa de l'avanç científic.«Al principi no pensava que pogués sentir un efecte immediat, però quan em van implantar la neuroprótesis vaig sentir la millora», assegura el pacient pilot del projecte, qui abans només podia desplaçar-se amb molta dificultat, no podia pujar escales ni donar-se la volta, i tot això ara pot fer de manera natural, amb confiança i sense risc de caure's. El canvi és tal que Marc ara camina sense cap ajuda uns sis quilòmetres, sense dolors ni cansament. Abans de provar amb humans es van realitzar assajos amb primats per determinar els paràmetres que havia de tenir la neuroprótesis, com la potència requerida, la zona que s'havia d'estimular en cada cas i el millor mètode per a fer-ho.«Portem molts anys treballant en l'estimulació de la medul·la espinal de manera selectiva per a restaurar la locomoció després de lesions», va explicar a EFE el neuroenginyer espanyol Eduardo Martín Moraud, responsable del projecte -al qual s'ha donat el nom de NeuroRestore- i pioner en altres recerques amb pacients paraplègics. A diferència de la paraplegia, el parkinson no impedeix que el cervell mani la instrucció del moviment a les cames a través de la medul·la espinal, sinó que «altera o afebleix» la transmissió d'aquest missatge. «El Párkinson és una malaltia molt asimètrica, per la qual cosa generalment afecta només a un costat del cos i amb aquesta tècnica podem estimular de manera selectiva la regió més afectada», assegura Martín Moraud.La neuroprótesis està formada per elèctrodes que s'instal·len damunt de la medul·la espinal i es connecten de manera directa amb un neuroestimulador implantat en la zona subcutània de l'abdomen, que és al seu torn controlat des de l'exterior mitjançant un comandament a distància. Respecte a la tècnica d'implantació, la neurocirujana i codirectora de NeuroRestore, Jocelyne Bloch, va sostenir que es tracta d'un procediment «completament personalitzat», ja que durant la intervenció quirúrgica es prova l'efecte d'estimulació dels elèctrodes per a ajustar la seva posició i potència en el cas de cada pacient, en funció de la resposta dels seus músculs als estímuls.Davant el cas reeixit de Marc, l'equip de NeuroRestore planeja realitzar a continuació un assaig amb entre 80 i 100 participants per a demostrar la seguretat i eficàcia de la neuroprótesis, i així sol·licitar l'aprovació de les autoritats sanitàries per al seu ús. «La idea a la llarga és que aquest tractament estigui disponible per a qualsevol pacient amb Párkinson, com ho és el tractament mitjançant estimulació cerebral profunda per a controlar els tremolors i la rigidesa que causa aquesta malaltia», va explicar per la seva part el catedràtic en Neurociència de l'Escola Politècnica Federal de Lausana (EPFL) i codirector de NeuroRestore, Grégoire Courtine.Segons l'expert, l'equip té l'ambició de crear una tecnologia adaptada a les necessitats específiques dels pacients, segons com la malaltia vagi evolucionant en cadascun d'ells. Per a això, es realitzaran en els pròxims mesos altres assajos clínics amb sis pacients, que seran finançats amb aportacions de la Fundació Michael Fox, creada per l'actor Michael Fox, una de les personalitats amb párkinson més conegudes en el món pel seu rol en la trilogia Retorn al Futur i que finança recerques per a trobar una cura a aquesta malaltia degenerativa.«Necessitem que aquest sistema sigui versàtil i, per a això, crearem un nou algorisme basat en intel·ligència artificial que permeti personalitzar l'estimulació sobre la marxa», va afirmar Courtine. Els experts també planegen formar en aquest camp a professionals de diferents àmbits de la salut i la tecnologia perquè puguin treballar de manera conjunta en l'avanç i l'aplicació futura d'aquesta nova neuropròtesi.