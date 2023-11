Un antropòleg descobreix un crani humà en la secció de Halloween d'una botiga de Florida

El propietari de la botiga va dir que el crani havia estat en el seu magatzem des de feia anys

Actualitzada 06/11/2023 a les 16:46

Un antropòleg que comprava en una botiga d'articles de segona mà a Florida es va emportar una sorpresa quan va trobar en la secció dedicada a Halloween una calavera que, segons l'apreciació de l'expert, era autèntica i humana, van informar les autoritats.El sorprenent descobriment es va produir aquest dissabte en una botiga de la ciutat de North Fort Myers, a la costa sud-oest de Florida, quan un comprador va veure un crani, el va examinar i va determinar que corresponia a un ésser humà. Els detectius de l'oficina de l'agutzil del comtat de Lee van confirmar l'opinió de l'antropòleg, el nom del qual no va ser divulgat, que el crani pertanyia a un humà.L'agutzil, Carmine Marceno, va pujar a les xarxes socials diverses fotografies del crani col·locat sobre el cristall d'una vitrina i va expressar la seva sorpresa per la troballa. El propietari de la botiga va dir que el crani havia estat en el seu magatzem durant anys. L'oficina de l'agutzil no creu que es tracti d'un «cas sospitós o criminal» i treballa en aquests moments amb el mèdic forense del comtat en la realització de diverses proves al crani per tractar d'esbrinar la identitat de la persona.Segons la llei de Florida, «cap persona pot oferir comprar o vendre cap òrgan o teixit humà a canvi d'una contraprestació valuosa», segons va recollir el canal CBSMiami. Es desconeix si alguna persona afrontarà càrrecs en relació amb la troballa del crani a la botiga d'articles de segona mà.